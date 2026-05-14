За Єрмака почали вносити заставу: зібрано понад 10% зі 140 мільйонів

За колишнього голову Офісу президента Андрія Єрмака, якого вранці 14 травня відправили під варту, почали збирати заставу. Суд визначив її розмір у 140 мільйонів гривень.

Водночас уже було зібрано 14,5 мільйонів. Про це повідомив адвокат Єрмака Ігор Фомін у коментарі "Суспільному".

8 мільйонів внесла Роза Тапанова — директорка Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр", юристка та культурна менеджерка. Про своє рішення вона повідомила у Facebook.

"Вказана сума грошових коштів є частиною моїх офіційних доходів, які зазначені у моїй щорічній декларації. Вважаю це доцільним для забезпечення конституційного права на захист та підтримки принципу презумпції невинуватості", — пояснила вона.

Журналісти Bihus.Info зазначали, що раніше вона була юристкою у фірмі, пов’язаній з Єрмаком — це "Міжнародна правнича компанія", а після того, як він очолив Офіс президента, нібито отримала призначення до наглядової ради державного "Ощадбанку".

За даними "Схем", ще 6,5 мільйона гривень вніс Сергій Свириба. Він — адвокат і колишній партнер об’єднання Asters. У березні 2025 року його дружина Інна Свириба мала стати депутаткою Верховної Ради за списком "Слуги народу", але відмовилась від мандату.

Раніше у ЗМІ звинувачували компанію Asters у тому, що та нібито заробляє "мільярди" на тому, що отримує певні контракти без термінів. Зокрема, йшлося про контракти з "Укрзалізницею", "ПриватБанком" та "Укрнафтою". Однак жодних доказів чи юридичних справ згодом щодо цього звинувачення не було.

За даними "УП", Свириба — одногрупник Андрія Єрмака.

Ще 666 гривень застави за ексочільника ОП вніс Григорій Гришкан, український актор, продюсер та громадський діяч. У коментарі "Схемам" він не відповів, чому вирішив внести заставу за Єрмака, але заявив, що готовий особисто розповісти "про свій вчинок та майбутнє України".

Раніше народний депутат з фракції "Голос" Ярослав Железняк заявив, що застава у розмірі 140 мільйонів гривень може бути внесена вже сьогодні.

Андрія Єрмака відправили під варту

Нагадаємо, що 14 травня вранці ВАКС відправив ексголову Офісу президента Андрія Єрмака під варту. Альтернатива триманню під вартою — застава у розмірі 140 мільйонів гривень.

Ексголова ОП після винесення рішення пояснив, що не має грошей на внесення застави. Однак сказав, що має багато друзів та знайомих, і сподівається, що вони зможуть допомогти йому.

Сторона обвинувачення просила про заставу 180 мільйонів гривень. Сам Єрмак відповів, що у нього немає 180 млн грн, які САП вимагає як заставу за його взяття під варту. А його адвокат поскаржився, що під час обшуків забрали навіть особисту зубну щітку ексголови ОП.

Після того, як Єрмак залишав будівлю суду, невідомий хлопець кинув у його бік яйце просто посеред вулиці. Згодом стало відомо, що яйце кинув колишній полонений військовослужбовець "Азову" Віктор "Лелека" Лахно, який пояснив свій вчинок неприязню до колишнього очільника Офісу президента і назвав його "людиною, що заробляла на війні і під час війни".