Попри заяву про відсутність грошей: заставу за Єрмака внесуть вже сьогодні, — Железняк

Застава у розмірі 140 мільйонів гривень, яка була призначена ексголові Офісу президента Андрію Єрмаку 14 травня, може бути внесена вже сьогодні. У залі Вищого антикорупційного суду після обрання запобіжного заходу колишній очільник ОП зазначив, що не має таких грошей.

Водночас він обіцяв залучити друзів та знайомих, які могли б допомогти. Про те, що заставу можуть внести вже сьогодні, повідомив народний депутат з фракції "Голос" Ярослав Железняк.

За його даними, джерелом виступлять різні представники з юридичних кіл.

Журналіст "Української правди" Михайло Ткач додає, що, за його даними, з 12 травня активно шукали тих, "хто внесе заставу за R2" (R2 — позивний, під яким, за даними слідства, фігурував Андрій Єрмак у розмовах щодо будівництва кооперативу "Династія" — ред.).

"Серед тих хто вноситиме основну частину можуть бути юристи компанії Asters або сама компанія. Також розглядалися друзі Єрмака. Зокрема, називають Розу Тапанову", — зазначив журналіст.

Раніше у ЗМІ звинувачували компанію Asters у тому, що та нібито заробляє "мільярди" на тому, що отримує певні контракти без термінів. Зокрема, йшлося про контракти з "Укрзалізницею", "ПриватБанком" та "Укрнафтою". Однак жодних доказів чи юридичних справ згодом щодо цього звинувачення не було.

Роза Тапанова — директорка Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр", юристка та культурна менеджерка.

Раніше заступник голови Робочої групи з розробки концепції меморіалізації Бабиного Яру при Інституті історії України НАН України Віталій Нахманович заявляв, що передача в оренду Меморіальному Центру Голокосту "Бабин Яр" єдиної історичної споруди у Бабиному Ярі, де було заплановано розмістити державний музей, пояснюється безпрецедентним тиском з боку тодішнього голови Офісу Президента Андрія Єрмака. За його словами, Єрмак особисто опікувався питанням Бабиного Яру.

"Так само сподіваюсь на фінмон банків, який традиційно можуть заблокувати хоча б на пару днів транзакцію….нехай трохи б у СІЗО з Галущенко поперестукувався б через камеру", — зазначив Железняк, коментуючи можливе внесення застави за Єрмака.

Андрія Єрмака відправили під варту

Нагадаємо, що 14 травня вранці ВАКС відправив ексголову Офісу президента Андрія Єрмака під варту. Альтернатива триманню під вартою — застава у розмірі 140 мільйонів гривень.

Ексголова ОП після винесення рішення пояснив, що не має грошей на внесення застави. Однак сказав, що має багато друзів та знайомих, і сподівається, що вони зможуть допомогти йому.

Сторона обвинувачення просила про заставу 180 мільйонів гривень. Сам Єрмак відповів, що у нього немає 180 млн грн, які САП вимагає як заставу за його взяття під варту. А його адвокат поскаржився, що під час обшуків забрали навіть особисту зубну щітку ексголови ОП.

Після того, як Єрмак залишав будівлю суду, невідомий хлопець кинув у його бік яйце просто посеред вулиці. Згодом стало відомо, що яйце кинув колишній полонений військовослужбовець "Азову" Віктор "Лелека" Лахно, який пояснив свій вчинок неприязню до колишнього очільника Офісу президента і назвав його "людиною, що заробляла на війні і під час війни".

Підозра Андрію Єрмак — що відомо

Увечері 11 травня у НАБУ повідомили про вручення підозри колишньому голові Офісу президента Андрію Єрмаку. У бюро оприлюднили відео з деталями розслідування щодо будівництва котеджів у кооперативі "Династія" під Києвом.

Після вручення підозри Єрмак заявив журналістам, що коментуватиме справу після завершення слідчих дій. Водночас у коментарі "Українській правді" він заперечив причетність до нерухомості у "Династії" та сказав, що має лише одну квартиру й автомобіль.