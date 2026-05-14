Несмотря на заявление об отсутствии денег: залог за Ермака внесут уже сегодня, — Железняк

Залог в размере 140 миллионов гривен, который был назначен экс-главе Офиса президента Андрею Ермаку 14 мая, может быть внесен уже сегодня. В зале Высшего антикоррупционного суда после избрания меры пресечения бывший глава ОП отметил, что не имеет таких денег.

В то же время он обещал привлечь друзей и знакомых, которые могли бы помочь. О том, что залог могут внести уже сегодня, сообщил народный депутат из фракции "Голос" Ярослав Железняк.

По его данным, источником выступят различные представители из юридических кругов.

Журналист "Украинской правды" Михаил Ткач добавляет, что, по его данным, с 12 мая активно искали тех, "кто внесет залог за R2" (R2 — позывной, под которым, по данным следствия, фигурировал Андрей Ермак в разговорах по строительству кооператива "Династия" — ред.)

"Среди тех кто будет вносить основную часть могут быть юристы компании Asters или сама компания. Также рассматривались друзья Ермака. В частности, называют Розу Тапанову", — отметил журналист.

Ранее в СМИ обвиняли компанию Asters в том, что та якобы зарабатывает "миллиарды" на том, что получает определенные контракты без сроков. В частности, речь шла о контрактах с "Укрзализныцей", "ПриватБанком" и "Укрнафтой". Однако никаких доказательств или юридических дел впоследствии по этому обвинению не было.

Роза Тапанова — директор Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр", юрист и культурный менеджер.

Ранее заместитель председателя Рабочей группы по разработке концепции мемориализации Бабьего Яра при Институте истории Украины НАН Украины Виталий Нахманович заявлял, что передача в аренду Мемориальному Центру Холокоста "Бабий Яр" единственного исторического сооружения в Бабьем Яру, где было запланировано разместить государственный музей, объясняется беспрецедентным давлением со стороны тогдашнего главы Офиса Президента Андрея Ермака. По его словам, Ермак лично занимался вопросом Бабьего Яра.

"Так же надеюсь на финмон банков, который традиционно могут заблокировать хотя бы на пару дней транзакцию....пусть немного бы в СИЗО с Галущенко поперестукивался бы через камеру", — отметил Железняк, комментируя возможное внесение залога за Ермака.

Андрея Ермака отправили под стражу

Напомним, что 14 мая утром ВАКС отправил экс-главу Офиса президента Андрея Ермака под стражу. Альтернатива содержанию под стражей — залог в размере 140 миллионов гривен.

Экс-глава ОП после вынесения решения объяснил, что не имеет денег на внесение залога. Однако сказал, что имеет много друзей и знакомых, и надеется, что они смогут помочь ему.

Сторона обвинения просила о залоге 180 миллионов гривен. Сам Ермак ответил, что у него нет 180 млн грн, которые САП требует в качестве залога за его взятие под стражу. А его адвокат пожаловался, что во время обысков забрали даже личную зубную щетку экс-главы ОП.

После того, как Ермак покидал здание суда, неизвестный парень бросил в его сторону яйцо прямо посреди улицы. Впоследствии стало известно, что яйцо бросил бывший пленный военнослужащий "Азова" Виктор "Лелека" Лахно, который объяснил свой поступок неприязнью к бывшему главе Офиса президента и назвал его "человеком, который зарабатывал на войне и во время войны".

Подозрение Андрею Ермаку — что известно

Вечером 11 мая в НАБУ сообщили о вручении подозрения бывшему главе Офиса президента Андрею Ермаку. В бюро обнародовали видео с деталями расследования относительно строительства коттеджей в кооперативе "Династия" под Киевом.

После вручения подозрения Ермак заявил журналистам, что будет комментировать дело после завершения следственных действий. В то же время в комментарии "Украинской правде" он отрицал причастность к недвижимости в "Династии" и сказал, что имеет только одну квартиру и автомобиль.