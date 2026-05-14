Не встигають зібрати заставу: Андрій Єрмак залишається в СІЗО, — журналіст

14 травня Вищий антикорупційний суд обрав ексголові Офісу президента Андрію Єрмаку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави у розмірі 140 мільйонів гривень. Але він заявив, що таких грошей в нього нема.

Михайло Ткач, керівник команди розслідувань "Української правди", зазначив, що його джерела в правоохоронних органах повідомляють: колишній очільник Офісу президента Андрій Єрмак залишається в СІЗО: "Не встигли зібрати і внести сьогодні заставу".

Раніше цього ж дня Ткач повідомляв, що станом на 17:00 було внесено 14 501 410,68 грн зі 140 мільйонів гривень

"Джерела в політичних колах кажуть, що поки пробуксовка по заставі. Далі вноситимуть юристи "Астерс", але не у всіх є відповідні гроші на рахунках. Залишається півгодини банківського дня. Схоже, Єрмак може провести ніч в СІЗО", - писав журналіст.

Відео дня

Опитування Чи отримає Андрій Єрмак обвинувальний вирок? Опитування відкрите до Так, суд призначить покарання Судовий процес затягнеться надовго Ні, обвинувачення не буде Складно відповісти Голосувати

Колишній очільник Офісу президента Андрій Єрмак, якому суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення 140 мільйонів гривень застави, тоді заявив, що він не був готовий до такого рішення, не має таких коштів, але має друзів, які можуть допомогти.

Водночас він відмовився назвати, хто саме може йому допомогти.

На питання, чи морально готовий сидіти за гратами, якщо не зберуть гроші на заставу, Єрмак нагадав, що не поїхав з Києва, коли почалось повномасштабне вторгнення: "Я достатньо сильна людина". І зазначив, що його захист буде подавати апеляцію на це рішення.

Нагадаємо, напередодні, після суду в Єрмака на вулиці кинули яйцем. Згодом з'ясувалось, що це зробив ветеран, який був у російському полоні.

Також Фокус писав, хто вніс за Андрія Єрмака кошти, коли оголосили про заставу.