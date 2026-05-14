Андрей Ермак в СИЗО: какая у него камера и сколько средств на залог уже собрали, — адвокат

Экс-глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, которому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога, находится в СИЗО, ведь сегодня не успели собрать все 140 миллионов.

Также Андрею Ермаку оплатили камеру, но где именно он содержится сейчас — "в камере или в кабинете" — неизвестно. Об этом рассказал его адвокат Игорь Фомин, сообщает "Суспільне".

"Ни один человек не знает, где находится человек. Это ненормально. Я знаю, что мы ему проплатили там камеру, видимо, он там, ну, не знаю. Я лично проплатил", — добавил Фомин.

По его словам, он не знает точной суммы взносов на залог, но надеется, что уже собрано не менее 50%.

"У меня есть информация, что люди перечисляют деньги. Но я не знаю, зашли ли они и зачислены, потому что наша банковская система — с ней очень сложно работать на сегодня. И, соответственно, я надеюсь, что хотя бы 50 процентов уже этой суммы есть. Но у меня нет копий платежных поручений, чтобы я мог сказать это достоверно", — пояснил он.

Также он рассказал, что после полного внесения залога сторона защиты получит соответствующий документ в Высшем антикоррупционном суде и передаст в следственный изолятор, после чего подозреваемого могут освободить из-под стражи.

Сбор средств на залог за Андрея Ермака: что известно

Напомним, что 14 мая Высший антикоррупционный суд Украины отправил экс-главу Офиса президента Андрея Ермака под стражу на 60 суток. Альтернатива содержанию под стражей — залог в размере 140 миллионов гривен.

Позже нардеп из фракции "Голос" Ярослав Железняк заявил, что залог в размере 140 миллионов гривен, который был назначен экс-главе Офиса президента Андрею Ермаку 14 мая, может быть внесен уже сегодня.

Зато сам Ермак в зале Высшего антикоррупционного суда после избрания меры пресечения отметил, что не имеет таких денег.

После обеда 14 мая стало известно, что за бывшего главу Офиса президента Андрея Ермака начали собирать залог. Суд определил его размер в 140 миллионов гривен. Тогда было собрано 14,5 миллионов.

8 миллионов внесла Роза Тапанова — директор Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр", юрист и культурный менеджер. По данным "Схем", еще 6,5 миллиона гривен внес Сергей Свириба. Он — адвокат и бывший партнер объединения Asters.

Но ближе к вечеру стало известно, что собрать весь залог не успевают сегодня. Андрей Ермак остается в СИЗО. Об этом сообщил Михаил Ткач, руководитель команды расследований "Украинской правды".