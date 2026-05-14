Андрій Єрмак у СІЗО: яка у нього камера та скільки коштів на заставу вже зібрали, — адвокат

Ексглава Офісу президента України Андрій Єрмак, якому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави, перебуває в СІЗО, адже сьогодні не встигли зібрати всі 140 мільйонів.

Також Андрію Єрмаку оплатили камеру, але де саме він утримується наразі — "у камері чи в кабінеті" — невідомо. Про це розповів його адвокат Ігор Фомін, повідомляє "Суспільне".

"Жодна людина не знає, де знаходиться людина. Це ненормально. Я знаю, що ми йому проплатили там камеру, мабуть, він там, ну, не знаю. Я особисто проплатив", — додав Фомін.

За його словами, він не знає точної суми внесків на заставу, але сподівається, що вже зібрано не менше 50%.

"В мене є інформація, що люди перераховують гроші. Але я не знаю, чи вони зайшли і зараховані, тому що наша банківська система — з нею дуже складно працювати на сьогодні. І, відповідно, я маю надію, що хоча б 50 відсотків вже цієї суми є. Але в мене немає копій платіжних доручень, щоб я міг сказати це достовірно", — пояснив він.

Також він розповів, що після повного внесення застави сторона захисту отримає відповідний документ у Вищому антикорупційному суді та передасть до слідчого ізолятора, після чого підозрюваного можуть звільнити з-під варти.

Збір коштів на заставу за Андрія Єрмака: що відомо

Нагадаємо, що 14 травня Вищий антикорупційний суд України відправив ексголову Офісу президента Андрія Єрмака під варту на 60 діб. Альтернатива триманню під вартою — застава у розмірі 140 мільйонів гривень.

Пізніше нардеп з фракції "Голос" Ярослав Железняк заявив, що застава у розмірі 140 мільйонів гривень, яка була призначена ексголові Офісу президента Андрію Єрмаку 14 травня, може бути внесена вже сьогодні.

Натомість сам Єрмак у залі Вищого антикорупційного суду після обрання запобіжного заходу зазначив, що не має таких грошей.

Після обіду 14 травня стало відомо, що за колишнього голову Офісу президента Андрія Єрмака почали збирати заставу. Суд визначив її розмір у 140 мільйонів гривень. Тоді було зібрано 14,5 мільйонів.

8 мільйонів внесла Роза Тапанова — директорка Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр", юристка та культурна менеджерка. За даними "Схем", ще 6,5 мільйона гривень вніс Сергій Свириба. Він — адвокат і колишній партнер об’єднання Asters.

Але ближче до вечора стало відомо, що зібрати усю заставу не встигають сьогодні. Андрій Єрмак залишається в СІЗО. Про це повідомив Михайло Ткач, керівник команди розслідувань "Української правди".