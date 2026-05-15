Екстренер збірної України Ребров вніс 30 мільйонів для застави за Єрмака, — ЗМІ

Колишній тренер збірної України Сергій Ребров, який залишив національну команду у квітні, вніс 30 мільйонів гривень для застави ексголови Офіса президента Андрія Єрмака. Загальна сума застави, визначена рішенням Вищого антикорупційного суду, складає 140 мільйонів гривень.

Раніше Ребров називав саме Єрмака ініціатором його повернення в Україну та призначення на посаду головного тренера збірної. Про виплату застави повідомив журналіст УП Михайло Ткач.

Що відомо про стосунки Реброва і Єрмака

У серпні 2023 року Сергій Ребров в інтерв'ю каналу "Бомбардир" заявив, що саме Андрій Єрмак став ініціатором запрошення екснападника та екстренера київського "Динамо" на посаду головного тренера збірної України.

"Я знаю Андрія дуже давно. До того моменту, як він став помічником президента. Він дуже порядна людина. Ми спілкуємось доволі часто. Він був ініціатором того, щоб я повернувся в Україну і працював зі збірною, але це було до повномасштабної агресії Росії. Я дуже вдячний Андрію, дуже вдячний людям, які зараз дійсно допомагали тому, щоб я повернувся в Україну", — заявив тоді Ребров.

Водночас це не єдине, що об'єднує їх публічно. У 2016 році Андрій Єрмак став одним з гостей на весіллі Сергія Реброва з його теперішньою дружиною. Також у своїх постах в соцмережах Єрмак постійно наголошував, що Ребров є його другом.

Андрій Єрмак на весіллі Реброва Фото: tribuna

Ба більше, Ребров та Єрмак мають спільного кума — Миколу Тищенка. Тищенко сам розповідав про це в етері "Світського життя", зазначаючи, що проводить з екстренером збірної України "спільні свята".

Андрія Єрмака відправили під варту

Нагадаємо, що 14 травня вранці ВАКС відправив ексголову Офісу президента Андрія Єрмака під варту. Альтернатива триманню під вартою — застава у розмірі 140 мільйонів гривень.

Ексголова ОП після винесення рішення пояснив, що не має грошей на внесення застави. Однак сказав, що має багато друзів та знайомих, і сподівається, що вони зможуть допомогти йому.

Сторона обвинувачення просила про заставу 180 мільйонів гривень. Сам Єрмак відповів, що у нього немає 180 млн грн, які САП вимагає як заставу за його взяття під варту. А його адвокат поскаржився, що під час обшуків забрали навіть особисту зубну щітку ексголови ОП.

Однак вже вдень 14 травня почався збір коштів на заставу — спершу за Єрмака внесли 14,5 мільйонів гривень. Згодом стало відомо, що вчасно кошти зібрати не вдалося, тож Єрмаку доведеться провести ніч в СІЗО. Пізншіе його адвокат повідомив, що Андрію Єрмаку оплатили камеру, але де саме він утримується наразі — "у камері чи в кабінеті" — невідомо.