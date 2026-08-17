Ермаку могут предъявить новое подозрение, не связанное с "Династией": ще одно следствие НАБУ, — СМИ

Национальное антикоррупционное бюро продолжает расследование дела бывшего главы офиса президента Андрея Ермака, и в ближайшее время возможно вручение нового подозрения, сообщили СМИ. Источники журналистов уверяют, что речь идет о новом направлении, а не о кооперативе "Династия" и 460 млн грн. Какие новые детали дела Ермака заинтересовали антикоррупционеров?

По делу Ермака могут предъявить подозрение по статье о незаконном обогащении, говорится в материале издания "Зеркало недели". Указывается, что расследование находится в "активной фазе" и в деле фигурируют образцы ДНК, обнаруженные в квартире предпринимателя Тимура Миндича.

Статья в "Зеркале недели", появившаяся днем 17 августа, была посвящена проблемам органов государственной власти. Среди прочего журналисты упомянули о ряде уголовных дел в отношении окружения президента Владимира Зеленского. В частности, они написали о новых подозрениях в адрес Ермака, но источник информации не называют. Источники уверяют, что в деле НАБУ теперь фигурирует не только дело "Династии" и отмывание средств, но и незаконное обогащение.

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Дело Ермака — информация о новом подозрении со стороны НАБУ Фото: Скриншот

В статье ДТ не указан номер статьи Уголовного кодекса, на основании которой Ермаку могут предъявить новое подозрение. Между тем в кодексе есть, например, статья 365-5 — незаконное обогащение сотрудников органов власти: если лицо признают виновным, то его могут посадить в тюрьму на срок от пяти до десяти лет

На портале НАБУ пока нет комментариев или официальной информации о вручении нового подозрения Андрею Ермаку или о новых подробностях дела "Династии". Кроме того, нет комментариев в специальной группе Telegram, посвященной защите экс-главы ОП. Последние сообщения — о сотрудничестве с "Хартией" и о том, что суд расширил границы передвижения Ермака с электронным браслетом.

Подчеркнем, что любое лицо считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет официально доказана в судебном порядке.

Дело Ермака — подробности

Отметим, что СМИ писали о деле Ермака и о подозрениях, предъявленных следователями НАБУ. Речь идет о коттеджном поселке под Киевом в поселке Козино. Коттеджный поселок получил название "Династия", и к его строительству может быть причастна семья экс-главы офиса президента Ермака. В расследовании также фигурирует сумма в 460 млн грн: эту сумму, как подозревают, пыталась отмыть преступная группа. После появления информации о расследовании в отношении "Династии" Ермака уволили с должности, арестовали и надели электронный браслет. Между тем следователи проекта "Схемы" установили, что отец Ермака мог выезжать в РФ после 2019 года.

В мае Фокус собрал информацию о деле Ермака, Миндича и "Династии" и обобщил мнения экспертов о том, как оно может повлиять на президента Зеленского. При этом политолог Руслан Бортник пояснил, что вероятность кулуарных договоренностей становится все меньше, а вероятность того, что фигуранты заговорит и может взорваться "ядерная политическая бомба", — растет.

Напоминаем, что 16 августа стало известно о сотрудничестве организации, связанной с Ермаком, с корпусом "Хартия" НГУ.