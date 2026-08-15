"Хартия" попала в скандал: что говорят военные и гражданские о сотрудничестве корпуса с Ермаком

Организация "Хартия" присоединилась к программе "Адвокат+", призванной обеспечивать военнослужащих бесплатной юридической помощью, однако это решение вызвало бурную дискуссию в украинском обществе. Причиной стало то, что программу связывают с бывшим главой Офиса президента Андреем Ермаком, которому сообщили о подозрении в легализации имущества, полученного преступным путем.

О присоединении к инициативе пресс-служба корпуса сообщила вечером 14 августа. К "Адвокат+" присоединились все восемь подразделений "Хартии" — шесть бригад и два полка, а адвокаты программы уже приступили к работе с военнослужащими.

Речь идет об инициативе, призванной обеспечить военнослужащим доступ к юридической помощи непосредственно в воинских частях. На практике это может касаться широкого круга вопросов, с которыми военнослужащие и их семьи сталкиваются во время службы.

Однако именно выбор этой программы стал причиной критики. В частности, "Адвокат+" связывают с комитетом Национальной ассоциации адвокатов Украины, который возглавляет Андрей Ермак. На фоне уголовного дела в отношении него часть военных, ветеранов и активистов поставила под сомнение целесообразность такого сотрудничества с точки зрения репутации.

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Фокус собрал отзывы военнослужащих, ветеранов и общественных активистов, а также комментарии представителей "Хартии" и реакцию пользователей социальных сетей.

Скандал из-за сотрудничества "Хартии" и Ермака: об этом говорят военные и активисты

Одним из самых заметных комментариев стала реакция писателя и военнослужащего бригады НГУ "Хартия" Сергея Жадана. Он прямо заявил, что лично не видит разницы между "адвокатом Ермаком" и "адвокатом Медведчуком", и добавил, что не хотел бы, чтобы его интересы представлял такой человек.

В то же время позиция Жадана не сводилась лишь к критике. Он подчеркнул, что не считает правильным отрекаться от своих, и поэтому ожидает от руководства корпуса четкой и открытой коммуникации по поводу сложившейся ситуации.

Писатель подчеркнул, что "Хартия" — это не только её командование или отдельные публичные решения. За названием корпуса стоит опыт, труд и боевые заслуги тысяч военнослужащих и командиров, поэтому, по его мнению, все это нельзя обесценивать или ставить под сомнение из-за репутационных споров вокруг отдельных людей.

Не менее резко высказался украинский ветеран и общественный активист Олег Симороз. Он подчеркнул, что в Украине должен функционировать институт репутации, поскольку именно он, по его убеждению, является одной из основ нормального общества. А репутация "Хартии" завоевывалась годами — мужеством, героизмом и кровью её военнослужащих. Именно поэтому он считает, что ни один командир не имеет права рисковать ею ради потенциальных преимуществ, какими бы привлекательными они ни казались.

По мнению ветерана, ущерб репутации от сотрудничества с человеком, имеющим статус подозреваемого в уголовном производстве, несопоставим с возможными выгодами от программы. Он также подчеркнул, что не готов оправдывать подобные решения аргументами вроде "так сложились обстоятельства" или "так нужно".

"Я имею право на этот текст, потому что очень хорошо знаю, что такое стремление всевозможных дьяволов повлиять на тебя, добиться лояльности. Ни разу в жизни я не пошёл и никогда не пойду на эту сделку с совестью, потому что репутация — это основа, если ты хочешь перемен в стране и если ты рассчитываешь на поддержку общества", — добавил он.

Публикация Олега Симороза в Facebook Фото: Скриншот

В то же время военный и общественный активист Сергей Гнездилов предложил не сводить всю историю исключительно к личности Ермака. Он заявил, что не стал бы называть присоединение к "Хартии" попыткой "отбеливания" бывшего главы ОП, ведь сама идея оказания юридической помощи военнослужащим является полезной.

По словам Гнездилова, адвокат, который может напрямую помочь военнослужащему разобраться с юридической проблемой, — это далеко не лишняя услуга. Он отметил, что, по данным НААУ, программой уже пользуются более 20 воинских подразделений.

В своём посте активист чётко разграничил пользу программы и оценку самого Ермака. По его мнению, за юридическую помощь можно поблагодарить, но вопросы, касающиеся уголовных обвинений в адрес бывшего чиновника, должны решаться исключительно в рамках беспристрастного судебного процесса.

"Понятно, что хорошие моменты не должны затмевать плохие. Поэтому Ермак поблагодарил Оболенского за адвокатскую помощь, а в том, в чём его обвиняют, должен беспристрастно разобраться украинский суд и вынести справедливый и беспристрастный приговор", — написал он.

Публикация Сергея Гнездилова в Facebook Фото: Скриншот

Что говорят в "Хартии" по поводу скандала

Публично отреагировал на ситуацию и основатель "Хартии" Всеволод Кожемяко, который написал в своей публикации на странице в Facebook, что сам узнал о визите Андрея Ермака в подразделение по информационным ресурсам корпуса.

По словам Кожемяка, в последнее время Ермак посещает подразделения, находящиеся в зоне боевых действий, однако именно "Хартия" первой открыто сообщила об этом визите. Основатель корпуса подчеркнул, что решение командования нужно оценивать с учетом реалий войны, когда военные руководители вынуждены искать дополнительные возможности для обеспечения своих подразделений.

"Командиры воинских подразделений должны предпринимать различные шаги за пределами боевых действий, чтобы улучшить обеспечение своего батальона, бригады, корпуса и довести это обеспечение хотя бы до 10–15 % от потребности. Поэтому я не собираюсь осуждать командование корпуса или сам посыпать голову пеплом", — пишет основатель корпуса.

Он также призвал общество не спешить с осуждением людей, которых еще вчера уважали за их службу. По его мнению, репутация "Хартии" создавалась не в соцсетях, а годами боевой работы, сотнями боев, тяжелым трудом и потерями.

"Мы, гражданские, доверили этим людям воевать за нас, нести ответственность за подчиненных и рисковать быть убитыми врагом даже не военными методами, а террористом прямо на улице любого города в своей стране, что несколько недель назад едва не случилось с Игорем Оболенским", — говорится в его посте.

Публикация Всеволода Кожемяко в Facebook Фото: Скриншот

В свою очередь, командир 2-го корпуса НГУ "Хартия" Игорь Оболенский решил изложить свою позицию от своего имени. Он поблагодарил всех, кто заботится о репутации подразделения, и подчеркнул, что она является результатом работы тысяч бойцов, сержантов и командиров.

Кроме того, он напомнил, что в 2023 году Андрей Ермак был одним из тех, кто помог "Хартии" на этапе её становления. По словам командира, он способствовал тому, чтобы добровольческое формирование получило возможность превратиться в полноценное эффективное подразделение, в которое государство могло инвестировать ресурсы. Именно поэтому Оболенский считает проявлением порядочности помнить о помощи человека независимо от его нынешней должности или репутационных проблем.

В то же время он подчеркнул важный момент: участие в программе "Адвокат+" является добровольным. То есть военнослужащие "Хартии" будут самостоятельно решать, пользоваться ли услугами адвокатов этой программы.

По словам командира, корпус также открыт для других инициатив, способных оказать военнослужащим качественную юридическую помощь.

"И напоследок. Жизнь научила меня не впадать ни в идеализацию, ни в пренебрежение. Ведь "у каждого святого есть прошлое, а у каждого грешника — будущее". А "Хартия" и впредь результатами на поле боя будет говорить о своих ценностях и приоритетах", — пишет военный.

Реакция украинцев на сотрудничество Ермака и "Хартии"

Между тем в Threads развернулась отдельная волна обсуждений. Пользователи соцсети активно спрашивали представителей "Хартии", почему для юридической поддержки военных выбрали именно программу, связанную с Ермаком, если в Украине работает большое количество других адвокатских компаний.

Часть авторов назвала решение корпуса репутационным провалом и выразила разочарование "Хартией". Другие обращали внимание на то, что, по их мнению, формулировки представителей корпуса в отношении Ермака фактически позволяют оправдывать сотрудничество с любым человеком его прошлыми добрыми поступками.

Реакция украинцев на сотрудничество Ермака и "Хартии" Фото: Скриншот

Некоторые пользователи также ставили под сомнение сам факт участия гражданского лица, в отношении которого ведется уголовное преследование, в мероприятиях, связанных с воинской частью.

В то же время председатель правления Центра по противодействию коррупции Виталий Шабунин в Threads выступил в защиту "Хартии". Он заявил, что упрекать военных за подобную коммуникацию должны прежде всего гражданские лица, ведь военнослужащие, по его словам, ради своих сослуживцев готовы сотрудничать даже с людьми, которых гражданское общество воспринимает крайне негативно.

В частности, Шабунин считает, что основной вопрос следует адресовать именно тылу. По его мнению, если бы гражданские лица должным образом выполняли свою часть работы, военным не приходилось бы попадать в ситуации, когда для получения необходимой помощи они вынуждены взаимодействовать с неоднозначными публичными фигурами.

Реакция украинцев на сотрудничество Ермака и "Хартии" Фото: Скриншот

"Вот кому должно быть стыдно за эту ситуацию, так это — гражданским лицам. Ведь именно мы не справились со своей работой в тылу, раз у этого чертова Зеленского (Ермака) хватает наглости просить о таких положениях в Хартии. Нам должно быть стыдно, а не военным", — отмечает Шабунин.

К дискуссии присоединился и комик Антон Тимошенко. Он отреагировал на эту историю ироничным комментарием о том, что не понимает, зачем "Хартии" юрист, "у которого скоро будет право только на один звонок".

Напомним, что в июле Андрей Ермак посетил пункт управления главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в одной из прифронтовых областей. По данным источников "Украинской правды", визит состоялся на фоне отставки министра обороны Михаила Федорова и его публичного конфликта с Сырским.

Впоследствии в НАБУ пояснили, что разрешение на выезд Андрея Ермака за пределы Киева было предоставлено для участия в проекте "Адвокат+" и оказания юридической помощи военнослужащим, а не для встречи с Александром Сырским. В то же время в Антикоррупционном центре "Межа" обратили внимание, что Ермак встретился с главнокомандующим именно во время этой поездки.