Поездку согласовали только для помощи военным: НАБУ не разрешало встречу Ермака с Сырским

НАБУ не давало согласия на встречу бывшего главы Офиса президента Андрея Ермака с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским во время его поездки за пределы Киева. Однако разрешение на выезд было предоставлено исключительно для участия в проекте по оказанию правовой помощи военнослужащим.

Об этом говорится в посте на странице в Facebook Антикоррупционного центра "Межа", который опубликовал ответ НАБУ на свой информационный запрос.

В центре сообщили, что обратились в НАБУ с запросом об основаниях, на которых Андрею Ермаку разрешили покинуть Киев. Ранее суд обязал его не выезжать за пределы столицы без разрешения детектива, прокурора или суда.

В ответе НАБУ указано, что 13 июля адвокат Ермака подал ходатайство о разрешении посетить Киевскую, Днепропетровскую, Донецкую, Харьковскую и Запорожскую области. Основанием для поездки было названо участие в мероприятиях проекта "Адвокат+", в рамках которого он должен был оказывать правовую помощь военнослужащим.

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Как утверждают в "Межі", к ходатайству были приложены пять одинаковых писем от воинских частей. В них командиры обращались непосредственно к Ермаку с просьбой лично принять участие в приеме военнослужащих для предоставления юридических консультаций до 24 июля. В письмах также отмечалось, что его участие должно способствовать решению правовых вопросов военнослужащих.

Публикация Антикоррупционного центра "Межа" в Facebook Фото: Скриншот

В то же время, как отмечают в Антикоррупционном центре, 16 июля Ермак встретился с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским именно в тот период, когда должен был работать в рамках адвокатского проекта.

В "Межі" обратили внимание, что разрешение на выезд было предоставлено для оказания правовой помощи военным, а не для проведения встреч с руководством Вооруженных сил. Там также отметили, что после увольнения с должности главы Офиса президента Ермак не обладает официальными полномочиями в сфере обороны.

В организации считают, что такая ситуация может создавать риски использования согласованных поездок адвокатов для сохранения неформального политического влияния после увольнения с должности и предъявления подозрения.

Кроме того, в "Межі" напомнили, что в соответствии с обязательствами, наложенными судом, Ермак должен носить электронный браслет и не покидать пределы Киева без соответствующего разрешения.

16 июля издание "Украинская правда" сообщило, что бывший глава Офиса президента Андрей Ермак посетил пункт управления главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в одной из прифронтовых областей. По данным источников издания, поездка состоялась после отставки министра обороны Михаила Федорова и на фоне публичного конфликта между ним и Сырским. Тогда ни Ермак, ни Сырский публично не комментировали информацию о встрече.

Кроме того, издание "Украинская правда" со ссылкой на руководителя отдела журналистских расследований Михаила Ткача сообщало, что, по словам более пяти источников, глава Офиса президента Андрей Ермак мог быть причастен к решению об отставке Михаила Федорова. В то же время Ткач подчеркнул, что окончательное решение принимал президент, хотя на него могли повлиять рекомендации ближайшего окружения.