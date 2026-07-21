Ермак мог посоветовать Зеленскому уволить Федорова, — источники УП (видео)
По данным источников "Украинской правды", глава Офиса президента Андрей Ермак, вероятно, был причастен к решению об отставке Михаила Федорова.
Об этом заявил руководитель отдела журналистских расследований "Украинской правды" Михаил Ткач в эфире шоу "Диалог с народом" на YouTube-канале "Украинской правды".
По словам Ткача, журналисты пообщались как минимум с пятью источниками, которые утверждают, что Андрей Ермак был причастен к этой ситуации. Он отметил, что вокруг президента существует узкий круг людей, к советам которых тот прислушивается, и среди них, по его словам, по-прежнему находится Ермак.
"Мы получили информацию от более чем пяти источников, которые утверждают, что Андрей Ермак имеет отношение к этой ситуации", — сказал Ткач.
Кроме того, Ткач заявил, что председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия входит в круг людей, которые имеют возможность доносить свою позицию до президента. По словам журналиста, в политических кругах ему известно, что Арахамия "не был тем человеком, который убеждал президента не отправлять в отставку Михаила Федорова".
"Если не сказать наоборот", — добавил он.
По словам Ткача, окончательное решение принимал президент, однако на него могли повлиять советы его окружения. Он также предположил, что одной из причин отставки могли стать политические амбиции и разговоры о возможной конкуренции со стороны Федорова на предстоящих выборах. В то же время журналист назвал такую логику "абсурдом".
Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что не конфликтовал с тогдашним министром обороны Михаилом Федоровым. Он отметил, что извинился, если был слишком резким, призвал не сводить войну к противостоянию двух человек и заверил, что Генштаб готов работать с любым министром обороны.
Также Фокус сообщал, что 15 июля Михаил Федоров был отправлен в отставку с поста министра обороны. По данным издания, одной из причин такого решения стали разногласия между ним и Сырским по вопросам обеспечения войск и подходов к ведению боевых действий, а также стремление президента улучшить координацию в сфере мобилизации.