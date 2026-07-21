Ермак мог посоветовать Зеленскому уволить Федорова, — источники УП (видео)

По данным источников "Украинской правды", глава Офиса президента Андрей Ермак, вероятно, был причастен к решению об отставке Михаила Федорова.

Об этом заявил руководитель отдела журналистских расследований "Украинской правды" Михаил Ткач в эфире шоу "Диалог с народом" на YouTube-канале "Украинской правды".

По словам Ткача, журналисты пообщались как минимум с пятью источниками, которые утверждают, что Андрей Ермак был причастен к этой ситуации. Он отметил, что вокруг президента существует узкий круг людей, к советам которых тот прислушивается, и среди них, по его словам, по-прежнему находится Ермак.

"Мы получили информацию от более чем пяти источников, которые утверждают, что Андрей Ермак имеет отношение к этой ситуации", — сказал Ткач.

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Кроме того, Ткач заявил, что председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия входит в круг людей, которые имеют возможность доносить свою позицию до президента. По словам журналиста, в политических кругах ему известно, что Арахамия "не был тем человеком, который убеждал президента не отправлять в отставку Михаила Федорова".

"Если не сказать наоборот", — добавил он.

Фрагмент с 12:29 "Кто повлиял на решение Зеленского уволить Федорова"

По словам Ткача, окончательное решение принимал президент, однако на него могли повлиять советы его окружения. Он также предположил, что одной из причин отставки могли стать политические амбиции и разговоры о возможной конкуренции со стороны Федорова на предстоящих выборах. В то же время журналист назвал такую логику "абсурдом".

Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что не конфликтовал с тогдашним министром обороны Михаилом Федоровым. Он отметил, что извинился, если был слишком резким, призвал не сводить войну к противостоянию двух человек и заверил, что Генштаб готов работать с любым министром обороны.

Также Фокус сообщал, что 15 июля Михаил Федоров был отправлен в отставку с поста министра обороны. По данным издания, одной из причин такого решения стали разногласия между ним и Сырским по вопросам обеспечения войск и подходов к ведению боевых действий, а также стремление президента улучшить координацию в сфере мобилизации.