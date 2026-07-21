Єрмак міг радити Зеленському звільнити Федорова, — джерела УП (відео)

За даними джерел "Української правди", керівник Офісу президента Андрій Єрмак, ймовірно, був причетний до рішення про відставку Михайла Федорова.

Про це заявив керівник відділу журналістських розслідувань УП Михайло Ткач в ефірі шоу "Діалог з народом" на YouTube-каналі "Української правди".

За словами Ткача, журналісти поспілкувалися щонайменше з п'ятьма джерелами, які стверджують, що Андрій Єрмак був дотичний до цієї ситуації. Він зазначив, що навколо президента є вузьке коло людей, до порад яких той прислухається, і серед них, за його словами, залишається Єрмак.

"Ми чули більше п'яти джерел, які стверджують, що Андрій Єрмак дотичний до цієї ситуації", — сказав Ткач.

Також Ткач заявив, що голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія входить до кола людей, які мають можливість доносити свою позицію президенту. За словами журналіста, в політичних колах йому відомо, що Арахамія "не був тією людиною, яка відмовляла президента не відправляти у відставку Михайла Федорова".

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"Якщо не сказати навпаки", — додав він.

Фрагмент з 12:29 "Хто впливав на рішення Зеленського звільнити Федорова"

За словами Ткача, остаточне рішення ухвалював президент, однак на нього могли впливати поради оточення. Він також припустив, що однією з причин відставки могли бути політичні амбіції та розмови про можливу конкуренцію Федорова на майбутніх виборах. Водночас журналіст назвав таку логіку "абсурдом".

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що не конфліктував із тодішнім міністром оборони Михайлом Федоровим. Він зазначив, що попросив вибачення, якщо був надто різким, закликав не зводити війну до протистояння двох людей і запевнив, що Генштаб готовий працювати з будь-яким міністром оборони.

Також Фокус повідомляв, що 15 липня Михайла Федорова відправили у відставку з посади міністра оборони. За даними видання, однією з причин такого рішення стали розбіжності між ним і Сирським щодо забезпечення війська та підходів до ведення бойових дій, а також прагнення президента покращити координацію у сфері мобілізації.