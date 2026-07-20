"Вибачте, буваю жорстким": Сирський вперше висловився про конфлікт з Федоровим і протести

Олександр Сирський вибачився перед Михайлом Федоровим за те, що буває "жорстоким" та пояснив кілька моментів, через які до нього і виникли претензії. Він пояснив, що йому "нецікава медійна робота", адже він не будує імідж і не має політичних амбіцій, а займається війною 24/7, але через те, що його мовчання "трактують, як згоду", вирішив висловитись.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зробив заяву, яку опублікувало видання "Мілітарний", в якому генерал каже, що в нього не було конфлікту із мністром оборони Михайлом Федоровим і для нього "несподіванкою" дізнатись про це.

"Я сприймав наші відносини як робочі: зі складними питаннями, з різними позиціями. Так і має бути між двома інституціями під час великої війни. Якщо я когось чимось образив: Михайле Альбертовичу, вибачте. Буваю жорстким. Але прошу і вас, і всіх, хто зараз із захопленням стежить за цією історією: давайте фокусуватися не на особистому, а на глобальному. На перемозі", — зазначив Сирський та сказав, що є думка, важливіша за будь-які прізвища: "Україна більша за Федорова, Сирського і будь-кого з нас. Україна вистоїть не тому, що в ній є незамінні люди, а тому, що в ній є армія, інституції та мільйони людей, які роблять свою роботу. Звести цю війну до протистояння двох персон — найбільша послуга, яку ми можемо зробити ворогу".

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Головнокомандувач пояснив, що зараз бачить, як люди діляться на "табір Федорова" і "табір Сирського", але "війну виграє реальна робота, а не публічна драма навколо неї". Тому він вирішив надати деякі пояснення та окреслити свою точку зору.

Заява Олександра Сирського — хто за що відповідає

У своїй заяві він пояснив, чим займається Міністерство оборони: це забезпечення війська, закупівлі, вироблення політик, цивільний контроль над ЗСУ. Та що робить він, як головком: це стратегія війни, планування операцій, ситуація на фронті.

Далекобійні удари та ізоляція Криму — це відповідальність ЗСУ, СБУ, ГУР, ДПСУ за координації президента України, який також є верховним головнокомандувачем, та його самого, Олександра Сирського, тому що "так вибудувані інституційні процеси у всіх арміях світу".

Він відкинув звинувачення у тому, що не "презентує стратегію", адже це "не публічний документ і не пост у соцмережах", а про неї доповідають президентові, а результат видно на фронті.

"У нас останнім часом багато говорять про візію. Візія — корисна річ: з візією можна побудувати стартап. Але для перемоги у війні потрібна стратегія. Візія малює бажане майбутнє. Стратегія відповідає на питання, звідки взяти резерви, снаряди, людей і час, щоб до цього майбутнього дійти", — зазначив Сирський та підкреслив, що він служить в армії 40 років, не ставить ультиматумів своєму керівнику і не керує військами через месенджери.

"Мільйонна армія не керується у вотсапі. Вона керується через штаби, накази і відповідальність командирів на місцях. Одне з нещодавніх рішень: я делегував командирам корпусів повноваження, зокрема й щодо переведень військовослужбовців у межах корпусів. Це і є протилежність ручному керуванню", — повідомив Сирський.

Олександр Сирський висловився про те, що він "не хоче воювати дронами"

Сирський також відкинув звинувачення у тому, що він "не хоче воювати дронами".

"Сили безпілотних систем як окремий рід військ створив я. Я особисто подавав президенту кандидатуру Мадяра, щоб поставити на чолі СБС майора Мадяра. Це було непопулярне рішення, і я взяв його повністю під свою відповідальність. Чому саме він? Бо він не просто виріс від солдата до офіцера, а створив унікальний підрозділ і має бачення. Результат ми всі бачимо щодня", — заявив Сирський та підкреслив, що людина, яка "не хоче воювати дронами", не створює перший у світі окремий рід військ безпілотних систем і не ставить на нього командира всупереч усім традиціям військової ієрархії.

Також він зазначив, що хоч дрони сьогодні дають велику частку уражень, але щоб підготувати поле бою для ефективної роботи дронів, потрібні артилерія, міномети, інженерні засоби, ППО, радіоелектронна боротьба і ще десятки номенклатур.

"Закуповувати треба все, а не лише те, що зараз у тренді", — сказав Сирський та пояснив, що не може за два місяці перевести мільйонну армію "на дрони" і сказати: "тепер воюємо так".

"Крім того, що це очевидна авантюра, будь-який експеримент такого масштабу оплачується нашими землями і нашими людьми", — пояснив він.

Сирський спростував, що "просуває лише лояльних"

Олександр Сирський відкинув звинувачення у тому, що він просуває "лише лояльних": "Подивіться на факти. Мадяр. Апостол. Гнатов. Андрій Білецький. Редіс. Верес. Ахілес. Євген Карась. Цей список можна продовжувати. Це люди, які виросли з молодшого офіцерського складу до керівних посад. Я їх призначаю, я їх підвищую, я ними опікуюсь. Багато з цих призначень були непопулярними в системі. Я їх ухвалював, бо мій єдиний критерій — результат".

Також за словами головнокомандувача, процедури переведень довгі та складні, але ці процедури визначені нормативними актами, які розроблялися задовго до нього і змінити їх можуть тільки в Міністерстві оборони.

Заява головнокомандувача про адміністративну роботу

Сирський заявив, що нові контракти було презентовано понад місяць тому, їх підписали близько 2000 військовослужбовців на мільйонну армію, втім він отримав "велику кількість демотивованих солдатів і офіцерів, які очікували одних умов, а отримали інші".

Також він зазначив, що президент поставив завдання реформувати мобілізацію і він на неї чекає, як і "вся країна".

Сирський додав, що ця колонка — "не для тих, хто сперечається у соцмережах", а для тих, хто "щодня тримає на собі тягар війни".

"Нашим воїнам байдуже, хто кого переспорив в інтернеті. Їм потрібні снаряди, ротація, вчасна виплата і впевненість, що держава за їхніми спинами працює, а не свариться. Все, що я написав вище, — саме про це", — сказав він.

Свою заяву Олександр Сирський закінчив резюме про те, що він не воює з міністерством, а воює із Росією. Також він зазначив, що Генеральний штаб ніколи не протидіяв міністерству: вони співпрацювали і будуть співпрацювати з будь-яким міністром, якого призначить держава.

"Бо в армії не вибирають, з ким служити. В армії виконують накази і роблять свою роботу. Але роблять її якісно. Моя робота — війна. Стратегія, фронт, люди. Цим я займаюся і займатимусь далі. Бажано без інтерв'ю і колонок. Україна більша за будь-чиї імена. І Україна вистоїть, якщо кожен робитиме свою справу на своєму місці", — заявив Сирський.

Нагадаємо, у Генеральному штабі ЗСУ вже заявили, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський і надалі перебуває на посаді й не подавав у відставку. Аналогічна ситуація з чутками щодо начальника штабу Андрія Гнатова — він також продовжує виконувати свої обов'язки.

Зазначимо, вдень 20 липня в анонімних пабліках з'явилась інформація про можливу відставку головнокомандувача Олександра Сирського і про відставку начальника штабу Андрія Гнатова. При цьому офіційних підтверджень не було, але нагадували, що 20 липня має відбутись засідання Ставки Верховного головнокомандувача, на якому можуть прийняти рішення.