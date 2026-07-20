Генштаб спростував звільнення Сирського: що відомо

У Генеральному штабі ЗСУ заявили, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський і надалі перебуває на посаді й не подавав відставку. Аналогічна ситуація з чутками щодо начальника штабу Андрія Гнатова — він також продовжує виконувати свої обов'язки.

Заява Генштабу ЗСУ з'явилась о 16:50, через годину після публікацій про можливу відставку Сирського.

"Інформація, що з’явилась в інформаційному просторі, зокрема, в соцмережах та деяких медіа щодо начебто звільнення Головнокомандувача Збройних Сил України генерала Олександра Сирського з посади не відповідають дійсності", — ідеться у повідомленні.

Відставка Сирського — спростування від Генштабу 20 липня Фото: Скриншот

Відставка Сирського — деталі

Медіа "24 канал" навело коментар радника президента Дмитра Литвина. Литвин близько 15:55 зауважив, що слід "обережніше ставитись" до заяв анонімних пабліків про можливу відставку Зеленського. Зі слів посадовця, призначення можуть відбутись не сьогодні. Литвин не уточнив, про які саме призначення на які вакантні посади.

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Відставка Сирського — Литвин про нові признасення, 20 липня Фото: Скриншот

Про "вкиди" щодо Сирського такоє написав волонтер та громадський діяч Сергій Стерненко. Стерненко наголосив, що поки ніяких офіційних рішень немає.

Відставка Сирського — Стерненко про нові признасення, 20 липня Фото: Скриншот

Крім того, з'явився допис глави Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко, який заявив, що росіяни марно намагаються розколоти українців і шо усе робиться задля завершення війни.

Відставка Сирського — Коваленко про протести, 20 липня Фото: Скриншот

До всього, о 16:08 з'явився коментар глави ОП Кирила Буданова. Посадовець написав, що розуміє сильні емоції, і наголосив, що над розв'язанням ситуації працюють. Буданов зауважив, що слід зберігати спокій і що "дискусія це нормальна річ для демократичної країни".

"Закликаю нікого не хейтити. Ворог уважно стежить за кожною нашою внутрішньою суперечкою і чекає, коли ми почнемо воювати між собою", — ідеться у дописі Буданова.

Відставка Сирського — Буданов про протести, 20 липня Фото: Скриншот

Зазначимо, вдень 20 липня в анонімних пабліках з'явилась інформація про можливу відставку головнокомандувача Олександра Сирського і про відставку начальника штабу Андрія Гнатова. При цьому офіційних підтверджень не було, але нагадували, що 20 липня має відбутись засідання Ставки Верховного головнокомандувача, на якому можуть прийняти рішення.

Тим часом увечері 19 липня організатори протестів через відставку міністра оборони Михайла Федорова оголосили, що очікують рішення 20 липня можуть зачекати до 24 липня. Наголошувалось, що якщо не виконають вимоги протестувальників, то акція стане безстроковою. Вимоги, озвучені один з організаторів, — повернення Федорова на посаду міністра оборони та відставка Олександра Сирського.

Нагадуємо, Фокус зібрав інформацію з відкритих джерел хто міг би замінити Сирського на посту головнокомандувача ЗСУ.