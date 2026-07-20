Відставка Федорова: як відреагували люди, Зеленський та військові на конфлікт Міноборони та Генштабу

Українці п'яту добу поспіль виходять на протести через відставку Федорова, показали кадри з соцмереж та медіа. На картонках з гаслами — слова підтримки ексміністру оборони та критика й вимоги відставки головнокомандувача Олександра Сирського. Як президент України Володимир Зеленський намагається заспокоїти суспільний конфлікт? Що кажуть військові та активісти?

Люди збирались у Києві, Одесі, Дніпрі, Вінниці, Львові: наприклад, увечері 19 липня відбулись протести у 17 обласних центрах, розповів у Facebook громадський активіст та колишній бойовий медик Дмитро Козятинський. Тоді ж нагадали, що днями має відбутись Ставка Верховного Головнокомандувача, коли може вирішитись доля Сирського. Озвучили навіть дедлайн для розв'язку конфлікту між Міноборони та Генштабом. Фокус зібрав інформацію про перебіг подій, які почались з раптової відставки глави уряду Юлії Свириденко та переросли у вимогу звільнити Сирського.

Протести через відставку Федорова — деталі

Увечері 19 липня українці різно віку зібрались на площах обласних низки обласних центрів, показали репортажі медіа "Суспільне". На фото та відео — групи людей, які тримають картонки з різними гаслами. Серед них — "Верніть Федорова", "Сир протух", "Військові служать народу, а не головкому", "Я тут за тих, хто там за мене" та ін. Крім того, люди скандували заклики до нардепів "повернутись на роботу" і також побажання, щоб воювали дрони, а не люди.

Відео дня

Окрім обласних центрів, люди вийшли на площі інших населених пунктів: ідеться про Черкаси, Мукачево. Громадяни закликали владу почути голоси людей та вигукували, що краще звільняти полонених з російського полону, а не Федорова.

Початок протестів на підтримку Федорова — дії Сирського та нардепів

Протести через відставку Федорова почались 16 липня, після голосування Верховної Ради за новий уряд Сергія Корецького, після якої глава Міноборони втратив посаду. Тим часом посадовець провів пресконференцію, на якій розповів про суть суперечностей. З'ясувалось, що у Генштабі ігнорували пропозиції Міноборони щодо війська, не брали до уваги аналітичні дані, які допомагали б приймати рішення. Крім того, Сирський, зі слів Федорова, діє за старими армійськими правилами і не зважає на нові технології, які вимагають інших дій.

Після заяви ексміністра оборони Сирський вперше прокоментував ситуацію. Головнокомандувач нагадав, що під його керівництвом провели оборонну операцію Києва, завдяки якій сьогодні є можливість "проводити брифінги та формувати візії". У останньому абзаці — подяка Федорова за роботу.

Тим часом народні депутати закрили останню сесію Ради та пішли на канікули до 18 липня, лишивши уряд без міністра оборони. Тим часом президент Володимир Зеленський назвав в.о. глави Міноборони — це в. о. глави СБУ Євген Хмара. При цьому глава держави та інші посадовці не пояснили, як розв'яжуть суперечність з законом України, який вимагає, що міністр оборони був цивільним, не військовим.

Реакція Зеленського на протести

Поки тривали протести через відставку Федорова Зеленський провів низку зустрічей. У суботу 18 липня з'ясувалось, що він ще раз поговорив з Федоровим та Сирським: глава держави написав, що шукають рішення. За кілька хвилин до публікації про зустріч з'явився допис Федорова про готовність до роботи, а Сирський натомість писав, що перебуває у гарячих точках на фронті.

Серед зустрічей, які провів Зеленський, — онлайн та офлайн наради з командирами корпусів та родами військ. Наприклад, стало відомо про розмови з Андрієм Білецьким, Робертом Бровді, Денисом Прокопенком тощо. Паралельно Бровді оремо наголосив, що не буде репресій проти військових, які беруть участь в актиніях. Заява з'явилась на тлі публікацій у соцмережах про можливий тиск на бійців, яких помітили на акціях.

Люди вимагають відставки Сирського — реакції військових

Тим часом з'явилась низка заяв командувачів родів військ, які відреагували на конфлікт Міноборони та Генштабу. Наприклад, про це написали командувач Сил Тероборони Ігор Плахута, командувач ВМС Олексій Неїжпапа, командувач ДШВ Олег Апостол та заступник командувача Сухопутних військ Андрій Малиновський. Військові визнали право людей на висловлення власної думки, але наголосили, що рішення повинні прийматись Зеленським. Також наголошується, що не потрібно розколювати армію, державу та людей, а краще об'єднатись.

"Сумніви у Збройних Силах України під час війни є неприпустимими. ЗСУ чи не єдина інституція, що твердо стоїть на ногах, незважаючи ні на що. І ми чітко бачимо це за результатами роботи", — наголосив, серед інших, Неїжпапа.

Протести через відставку Федорова — Неїжпапа про протести 19 липня Фото: Скриншот

Останні заклики на протести

19 липня Дмитро Козятинський написав, що потрібно виходити на протести, оскільки має пройти засідання Ставки з прийняттям відповідного рішення. У одному з дописів — ультиматум Зеленському: якщо до 24 липня не виконають вимоги протестувальників, то акція буде безстрокова. Вимоги — відставка Сирського та повернення Федорова у крісло глави Міноборони, написав активіст.

Протести через відставку Федорова — Козятинський про протести 19 липня Фото: Скриншот

Протести через відставку Федорова — Козятинський про бестрокові протести 19 липня Фото: Скриншот

На сторінках у соцмережах Федорова не було закликів до акцій протесту. Єдине, що написав ексміністр 18 липня, — подякував військовим за тримання фронту, подякував людям "за надію" і зауважив, що "діалог є".

Зазначимо, 16 липня Фокус зібрав реакції військових на відставку Федорова. З'ясувалось, що ексміністра вважають кращим очільником Міноборони і що його звільнення було найбільною помилкою.

Нагадуємо, 19 липня медіа розповіли, які зміни очікують західні партнери щодо Федорова і чи справді може статись відставка Сирського.