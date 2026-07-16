Вместо Федорова станет Хмара: что известно о новом министре обороны

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что назначает и.о. главы Службы безопасности Украины Евгения Хмару на должность и.о. министра обороны вместо Михаила Федорова. Решение было объявлено вечером 16 июля, когда стало известно о следующем заседании Верховной Рады аж через два месяца.

Зеленский встретился с Хмарой и обсудил успешные дальнобойные удары вглубь Российской Федерации, говорится в сообщении президента в Telegram-канале. Выяснилось, что глава государства решил поручить топофицеру СБУ возглавить министерство обороны. На сегодняшний день он станет исполняющим обязанности, а после голосования в Верховной Раде — действующим главой ведомства.

"Поручил Евгению Хмаре исполнять обязанности министра и продолжить реформирование сферы обороны. После того как будут соблюдены необходимые юридические процедуры, я обращусь к парламентариям с просьбой поддержать кандидатуру Евгения Хмары на должность министра обороны Украины", — написал президент.

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Евгений Хмара — Зеленский о новом министре обороны, 16 июля Фото: Скриншот

Пока не поступило никакой реакции Евгения Хмары на решение президента Зеленского. Также отметим, что в украинском законодательстве главой Минобороны не может быть военный: не ясно, как обойдут или изменят это положение (часть 7 статьи 15 закона "О национальной безопасности Украины").

Евгений Хмара — биография преемника Федорова

Евгений Хмара — исполняющий обязанности главы СБУ, ранее возглавлявший центр спецопераций "Альфа". Повышение из "Альфы" произошло в январе 2026 года, когда президент уволил тогдашнего главу СБУ Василия Малюка. С первых дней российского вторжения генерал-майор Евгений Хмара участвовал в спецоперациях: среди них — освобождение острова Змеиный, который находился под российской оккупацией 126 дней. В 2023 году он стал руководителем Центра спецопераций по борьбе с терроризмом и получил звание бригадного генерала. В 2025 году — возглавил Центр "Альфа". Это подразделение Сил обороны участвовало в операции "Паутина" в июне 2025 года, когда РФ потеряла десятки военных самолетов.

Евгений Хмара — операция "Паутина" СБУ

Фокус не раз писал об успешных операциях дронов "Альфы" на военных и стратегических объектах РФ: о том, что это подразделение занимало первое место по количеству поражений, написал тогдашний глава Минцифры Михаил Федоров.

Тем временем днем 16 июля Верховная Рада утвердила нового премьер-министра Сергея Корецкого и новый состав Кабмина. Михаил Федоров после этого момента уже был окончательно уволен: народный депутат Ярослав Железняк сначала говорил, что исполняющим обязанности станет его первый заместитель Алексей Вискуб, но эта информация не подтвердилась.

Михаил Федоров после появления информации о возможном увольнении провел пресс-конференцию, на которой подвел итоги своей полугодовой работы в Минобороны. Чиновник рассказал о реформировании закупок оружия для ВСУ, о борьбе с коррупцией и о сопротивлении Генштаба некоторым его инициативам. Впрочем, Федоров признал, что допустил ошибку при проведении реформы армии и системы мобилизации: объяснил, что нужно было сделать, чтобы реформа все же увенчалась успехом.

Напоминаем, что 16 июля появилась первая реакция главнокомандующего ВСУ Александра Сырского на отставку Федорова и на обвинения в сопротивлении инициативам Минобороны.