Депутаты еще раз соберутся по министру обороны, будет третий кандидат: когда это произойдет, — СМИ

Народные депутаты вновь соберутся для голосования по вопросу назначения министра обороны, сообщили СМИ. Эту информацию подтвердили народные избранники и заявили, что ищут еще одну кандидатуру, которая займет пост в новом Кабмине премьер-министра Сергея Корецкого. Какие заявления ходят в кулуарах Верховной Рады?

Депутаты президентской фракции "Слуга народа" получили информацию о том, что им придется задержаться в Раде для проведения еще одного заседания по вопросу о новом министре обороны, говорится в сообщении СМИ "РБК-Украина". СМИ не указало первоисточник этой информации и не уточнило, приглашены ли на это заседание народные избранники из других фракций. Фокус собрал заявления народных депутатов относительно возможного дополнительного заседания вечером 16 июля, которое позволит назначить главу Минобороны не через два месяца, 18 августа, а уже сегодня.

В публикации "РБК-Украина" также упомянули о сообщении народного депутата от фракции "Голос" Ярослава Железняка, который написал, что может появиться третья кандидатура на пост министра обороны. Первые две — это Михаил Федоров и также уже бывший глава МВД Украины Игорь Клименко.

Відео дня

Отставка Федорова — "Слуга народа" о новом заседании по вопросу министра обороны 16 июля Фото: Скриншот

Сообщение Железняка появилось в сети в 16:38 16 июля. Депутат отметил, что речь действительно шла о дополнительном заседании фракции "Слуги народа" по вопросу избрания министра обороны. Далее выяснилось, что ищут третьего кандидата: по мнению Железняка, такой ход событий ставит под большое сомнение проведение заседания в 21:00. Также он написал, что после голосования за новый правительство Корецкого Михаил Федоров считается полностью освобожденным от должности главы Минобороны и уже не является и.о.

Отставка Федорова — Железняк о новом заседании по вопросу министра обороны 16 июля Фото: Скриншот

В 17:00 народный депутат от партии "Слуги народа" Александр Федиенко опубликовал короткое видео, в котором речь шла о назначении главы Минобороны. Депутат сказал несколько слов о "новом кандидате на пост министра внутренних дел", но затем поправился, поскольку на самом деле имел в виду Минобороны. По его словам, уже состоялось еще одно заседание фракции, на котором выяснилось, что президент Владимир Зеленский выдвинет еще одного кандидата. Федиенко заверил, что никто не знает, о ком именно идет речь. Также народный депутат уточнил, что в таком случае заседание состоится, скорее всего, ночью и состоится голосование, если "эта кандидатура устроит, как я понимаю, представителей всех фракций"

"Было сказано, что, возможно, сегодня президент предложит другую кандидатуру, новую кандидатуру. Какая это кандидатура, кто это будет, никто не уточнил. Поэтому остаётся только ждать, будет ли сегодня предложена новая кандидатура. Если она сегодня будет предложена, то, скорее всего, уже поздно ночью парламент соберется", — слышно на видео.

Отставка Федорова — Федиенко о новом заседании по вопросу министра обороны 16 июля Фото: Скриншот

Отставка Федорова — подробности

Отметим, что Михаил Федоров — министр обороны Украины, который занимал эту должность ровно шесть месяцев: с 14 января по 14 июля 2026 года. 14 июля ушла в отставку тогдашняя премьер-министр Юлия Свириденко. Федоров тем временем подвел итоги своих полугодовых достижений во время брифинга 16 июля. Теперь уже бывший министр обороны рассказал о реформировании закупок и распределения дронов, о тендерах, о борьбе с коррупцией в Минобороны, об армейской реформе и о противостоянии с Генштабом.

Напоминаем, что 16 июля СМИ сообщили, что Зеленский хотел назначить Федорова премьер-министром Украины. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский впервые отреагировал на скандал, связанный с отставкой Федорова.