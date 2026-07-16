Нардепи ще раз зберуться по міністру оборони, буде третій кандидат: коли це станеться, — ЗМІ

Народні депутати ще раз зберуться на голосування щодо призначення міністра оборони, повідомили медіа. Інформацію підтвердили народні обранці й заявили, що шукають ще одну кандидатуру, яка обійме пост у новому Кабміні прем'єр-міністра Сергія Корецького. Які заяву курсують у кулуарах Верховної Ради?

Депутати президентської фракції "Слуга народу" отримали інформацію, що їм доведеться затриматись у Раді для проведення ще одного засідання по новому міністру оборони, ідеться у повідомленні медіа "РБК-Україна". Медіа не вказало першоджерело цієї інформації та не уточнило, чи на це засідання запрошені народні обранці з інших фракцій. Фокус зібрав заяви нардепів щодо можливого додаткового засідання увечері 16 липня, яке дозволить призначити главу Міноборони не через два місяці 18 серпня, а вже сьогодні.

У дописі "РБК-України" також згадали про публікацію нардепа фракції "Голос" Ярослава Железняка, який написав, що може з'явитись третя кандидатура на посаду міністра оборони. Перші дві — це Михайло Федорова і також вже колишній глава МВС України Ігор Клименко.

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Відставка Федорова — "Слуга народу" про нове засідання по міністру оборони 16 липня Фото: Скриншот

Допис Железняка з'явився у мережі о 16:38 16 липня. Нардеп зауважив, що справді ішлося про додаткове засідання фракції нардепів "Слуг народу" щодо обрання міністра оборони. Далі з'ясувалось, що шукають третього кандидата: на думку Железняка, такий перебіг подій робить дуже сумнівним засідання на 21:00. Також він написав, що після голосування за новий уряд Корецького Михайло Федоров вважається повністю звільненим з посади глави Міноборони і вже не являється в.о.

Відставка Федорова — Железняк про нове засідання по міністру оборони 16 липня Фото: Скриншот

О 17:00 нардеп "Слуг народу" Олександр Федієнко опублікував коротке відео, у якому ішлося про призначення глави Міноборони. Нардеп сказав кілька слів про "нового кандидата на посаду міністра внутрішніх справ", але потім виправився, бо говорив насправді про Міноборони. З його слів, вже відбулось ще одне засідання фракції, на якому з'ясувалось, що президент Володимир Зеленський подасть ще одного кандидата. Федієнко запевнив, що ніхто не знає, про кого саме ідеться. Також нардеп уточнив, що у такому випадку засідання відбудеться, швидше всього, вночі й буде голосування, якщо "ця кандидатура буде влаштовувати, я так розумію, представників всіх фракцій"

"Було сказано, що можливо сьогодні президент запропонує іншу кандидатуру, нову кандидатуру. Яка це кандидатура, хто це буде, ніхто не уточнив. Тому все, що залишається — це просто поки чекати, чи буде сьогодні запропонована нова кандидатура. Якщо вона сьогодні буде запропонована, то скоріш за все, вже пізно вночі парламент збереться", — чути на відео.

Відставка Федорова — Федієнко про нове засідання по міністру оборони 16 липня Фото: Скриншот

Відставка Федорова — деталі

Зазначимо, Михайло Федоров — міністр оборони України, який обіймав посаду рівно шість місяців: з 14 січня по 14 липня 2026 року. 14 липня падала у відставку тодішня прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Федоров тим часом підсумував свої піврічні здобутки під час брифінгу 16 липня. Тепер вже колишній міністр оборони розповів про реформування закупівлі та розподілу дронів, про тендери, про боротьбу з корупцією в Міноборони, про армійську реформу та про протистояння з Генштабом.

Нагадуємо, 16 липня медіа повідомили, що Зеленський хотів призначити Федорова прем'єром України. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський вперше відреагував на скандал з відставкою Федорова.