Замість Федорова буде Хмара: що відомо про нового міністра оборони

Президент України Володимир Зеленський заявив, що призначає в.о. глави Служби безпеки України Євгена Хмари на посаду в.о. міністр оборони замість Михайла Федорова. Рішення пролунало увечері 16 липня, коли стало відомо про наступне засідання Верховної Ради аж через два місяці.

Зеленський зустрівся з Хмарою, поговорив про успішні далекобійні удари вглиб Російської Федерації, ідеться у повідомленні президента у Telegram-каналі. З'ясувалось, що глава держави вирішив доручити топофіцеру СБУ очолити міністерство оборони. На сьогодні він стане виконувачем обов'язків, а після голосування у Верховній Раді — чинним главою відомства.

"Доручив Євгенію Хмарі виконувати обовʼязки міністра, продовжити реформування сфери оборони. Після того як необхідні юридичні процедури будуть дотримані, буду звертатись до парламентарів за підтримкою Євгенія Хмари на посаду міністра оборони України", — написав президент.

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Євген Хмара — Зеленський про нового міністра оборони, 16 липня Фото: Скриншот

Поки не відшукалось реакції Євгена Хмари на рішення президента Зеленського. Також зазначимо, що в українському законодавстві главою Міноборони не може бути військовий: не зрозуміло, як обійдуть чи змінять це положення (частина 7 статті 15 закону "Про національну безпеку України").

Євген Хмара — біографія наступника Федорова

Євген Хмара — це виконувач обов'язків глави СБУ, який раніше керував центром спецоперацій "Альфа". Підвищення з "Альфи" відбулось у січні 2026 року, коли президент звільнив тодішнього главу СБУ Василя Малюка. З перших днів російського вторгнення генерал-майор Євген Хмара брав участь у спецопераціях: серед них — звільнення острова Зміїний, який був у російській окупації 126 днів. У 2023 році він став керівником Центру спецоперацій для боротьби з тероризмом та став бригадним генералом. У 2025 — очолив Центр "Альфа". Цей підрозділ Сил оборони брав участь в операції "Павутина" у червні 2025 року, коли РФ втратила десятки військових літаків.

Євген Хмара — операція "Павутина" СБУ

Фокус не раз писав про вдалі відпрацювання дронів "Альфи" на військових та стратегічних об'єктах РФ: про те, що цей підрозділ перебував на першому місці по ураженнях написав тодішній глава Мінцифри Михайло Федоров.

Тим часом вдень 16 липня Верховна Рада затвердила нового прем'єр-міністра Сергія Корецького та новий склад Кабміну. Михайло Федоров після цього моменту вже був остаточно звільнений: нардеп Ярослав Железняк спершу говорив, що в.о. буде його перший заступник Олексій Вискуб, але дані не підтвердились.

Михайло Федоров після інформації про можливе звільнення провів пресконференцію, на якій підсумував свою піврічну роботу у Міноборони. Посадовець розповів про реформування закупівлі зброї для ЗСУ, про боротьбу з корупцією і про спротив Генштабу деяким його ініціативам. Втім, Федоров визнав, що допустив помилку при проведенні реформи армії та системи мобілізації: пояснив, що потрібно було зробити, щоб реформа все ж була успішною.

Нагадуємо, 16 липня з'явилась перша реакція головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського на відставку Федорова й на закиди про спротив ініціативам Міноборони.