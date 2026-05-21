У Генічеську влучили по штабу ФСБ та стоянці "Панциря": втрати 100+ осіб, — Зеленський (відео)

В ніч на 21 травня дрони Служби безпеки України влучили по базі Федеральної служби безпеки Російської Федерації поруч з Генічеськом, повідомив президент Володимир Зеленський. На відео з кадрами атаки — казарми, розташовані на відстані 150 км від лінії фронту. Які наслідки атаки дронів Сил оборони по тилу ЗС РФ?

Спецоперацію під Генічеськом на ТОТ Херсонської області провели бійці центру спецоперацій "А" СБУ, ідеться у дописі президента у Telegram-каналі. Дрони влучили по штабу ФСБ: російські втрати — близько 100 осіб поранені та загиблі. Крім того, під удар потрапив комплекс ППО ЗГРК "Панцир-С1", який не зумів захисти від дронів ні себе, ні прилеглу територію.

На відео з кадрами ураження спершу показали дев'ять споруд на території населеного пункту Генічеська Гірка, розташованого на косі на південь від Генічеська. Далі — 7-9 ударів, після кожного — хмари вогню висотою в кілька десятків метрів, від яких в усі боки розлітаються іскри та уламки. Усі деталі фіксували розвідувальні безпілотники, які ширяли над окупованою місцевістю, і їм при цьому не заважали РЕБ та інші засоби ППО.

Президент підсумував, що Україна продовжить накладати санкції на "середніх та дальніх дистанціях" і наголосив, що росіяни повинні зрозуміти, що пора звершувати війну.

Атака дронів СБУ — деталі

Дрони СБУ влучили по штабу ФСБ, розташованому у Генічеській Гірці у точці зустрічі вулиць Морська та Азовської, показує Google maps. Ідеться про удар по курортно-готельному комплексу "Пасаж" на березі Азовського моря. Орієнтовна зона влучання — у радіусі 100-200 м навколо точки з координатами 46.0592, 34.83633. Президент Зеленський не уточнив, якими саме дронами оператори центру "А" СБУ вдарили по цілях. У попередніх повідомленнях відомство писало про використання дронів FP-2, які несуть до 100 кг вибухівки й летять на відстань до 200 км.

Атака дронів СБУ — точка влучання у Генічеській Гірці 21 травня Фото: Google Maps

Зазначимо, весною 2026 року дрони СБУ уражали інші ціла на ТОТ України. Один з ударів відбувся по російських кораблях в окупованому Криму. 26 квітня стало відомо про влучання по двох десантних кораблях ("Ямал" та "Фільченков"), розвіднику ("Іван Хурс") та літаку МіГ-31. З'ясувалось, що атакували навчальний центр Чорноморського флоту.

Ще одна атака відбулась у березні, повідомила СБУ. Дрони дістались до авіаремонтного заводу в Євпаторії та до аеродрому "Джанкой". Серед іншого, влучили по ЗРК "Панцир-С1", по ударно-розвідувальному БпЛА Mohajer-6, по пункту управлянні БпЛА Forpost, зенітній установці ЗУ-23 та по інших важливих цілях.

Нагадуємо, зранку 21 травня стало відомо про атаку дронів СБС на базу "кадирівців" на Донеччині. Тим часом Reuters написало, що спинився Московський НПЗ, який потрапив під удар українських безпілотників.