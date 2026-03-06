Дрони СБУ атакували авіаремонтний завод в Євпаторії та аеродром "Джанкой": що втратили ЗС РФ (фото)

У ніч на 6 березня дрони спецпідрозділу "Альфа" Служби безпеки України уразили відразу вісім цілей в тимчасово окупованому Криму, повідомило джерела медіа. Серед іншого, вдалось поцілити по авіаремонтному заводу в Євпаторії та по аеродрому "Джанкой", які використовуються на російсько-українській війні. Яких нових втрат зазнали російські бази на Кримському півострові?

Під час атаки дрони СБУ поцілили по двох зенітних ракетно-гарматних комплексах "Панцир-С2", ідеться у Telegram-каналі УП з посиланням на джерела в спецслужбах. Крім того, прямо на льотному полі вдалось пошкодити іранський розвідувально-ударний безпілотник Mohajer-6. Інші цілі — зенітна установка ЗУ-23 на вантажівці, два паливозаправники, управління БпЛА Forpost.

Вибухи в Криму — дві уражені цілі на військовому об'єкті ЗС РФ, 6 березня Фото: Українська правда

Вибухи в Криму — уражений БпЛА "Мохаджер-6" ЗС РФ, 6 березня Фото: Українська правда

Інформація про ураження російських цілей з'явилась у мережі опівдні 6 березня. Джерела медіа в СБУ не уточнили місцерозташування усіх військових об'єктів ЗС РФ, пошкоджених минулої ночі: є дані лише про Джанкой та Євпаторію.

Міноборони РФ підтвердило повітряну атаку на Крим в ніч на 6 березня. Згідно зі звітом російського командування, над регіоном начебто збили 56 БпЛА, ще п'ять — над Чорним морем, ще сім — над Азовським морем, решту 15 — над південними областями РФ.

Вибухи в Криму — деталі ударів СБУ 6 березня

На Google maps можна позначити об'єкти, до яких дістали дрони СБУ в Криму в ніч на 6 березня. Євпаторійський авіаремонтний завод на західному березі півострова — орієнтовні координати 45.216840, 33.391032, поруч — 5-те авіамістечко та станція Євпаторія-Товарна. Аеродром "Джанкой" — вглибині півострова, орієнтовні координати 45.70083, 34.41722. Бачимо, що об'єкти розташовані на відстані близько 200 км від контрольованої Україною території (якщо летіли по прямій). Згідно з даними СБУ, у цих районах може бути пошкоджене устаткування для ремонту авіації ЗС РФ та погіршиться система ППО через "вибивання" чергових двох установок "Панцир-С2".

Вибухи в Криму — які точки уразили дрони СБУ 6 березня Фото: Google Maps

Зазначимо, зранку 6 березня ГУР Міноборони розповіло про серію ударів в Криму, які відбулись в лютому 2026 року. Розвідники повідомили, що вдалось улучити по вертольоту Ка-27, патрульним та десантним катерам, по радарах установок ППО. Крім того, під ударом опинився розвідувальний БпЛА “Форпост", який стояв просто посеред злітної смуги.

