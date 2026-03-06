Дроны СБУ атаковали авиаремонтный завод в Евпатории и аэродром "Джанкой": что потеряли ВС РФ (фото)

В ночь на 6 марта дроны спецподразделения "Альфа" Службы безопасности Украины поразили сразу восемь целей во временно оккупированном Крыму, сообщили источники медиа. Среди прочего, удалось попасть по авиаремонтному заводу в Евпатории и по аэродрому "Джанкой", которые используются на российско-украинской войне. Какие новые потери понесли российские базы на Крымском полуострове?

Во время атаки дроны СБУ попали по двум зенитным ракетно-пушечным комплексам "Панцирь-С2", говорится в Telegram-канале УП со ссылкой на источники в спецслужбах. Кроме того, прямо на летном поле удалось повредить иранский разведывательно-ударный беспилотник Mohajer-6. Другие цели — зенитная установка ЗУ-23 на грузовике, два топливозаправщика, управление БпЛА Forpost.

Взрывы в Крыму — две пораженные цели на военном объекте ВС РФ, 6 марта Фото: Украинская правда

Взрывы в Крыму — поражен БпЛА "Мохаджер-6" ВС РФ, 6 марта Фото: Украинская правда

Информация о поражении российских целей появилась в сети в полдень 6 марта. Источники медиа в СБУ не уточнили месторасположение всех военных объектов ВС РФ, поврежденных прошлой ночью: есть данные только о Джанкое и Евпатории.

Минобороны РФ подтвердило воздушную атаку на Крым в ночь на 6 марта. Согласно отчету российского командования, над регионом якобы сбили 56 БпЛА, еще пять — над Черным морем, еще семь — над Азовским морем, остальные 15 — над южными областями РФ.

Взрывы в Крыму — детали ударов СБУ 6 марта

На Google maps можно обозначить объекты, до которых добрались дроны СБУ в Крыму в ночь на 6 марта. Евпаторийский авиаремонтный завод на западном берегу полуострова — ориентировочные координаты 45.216840, 33.391032, рядом — 5-й авиагородок и станция Евпатория-Товарная. Аэродром "Джанкой" — в глубине полуострова, ориентировочные координаты 45.70083, 34.41722. Видим, что объекты расположены на расстоянии около 200 км от контролируемой Украиной территории (если летели по прямой). Согласно данным СБУ, в этих районах может быть повреждено оборудование для ремонта авиации ВС РФ и ухудшится система ПВО из-за "выбивания" очередных двух установок "Панцирь-С2".

Взрывы в Крыму — какие точки поразили дроны СБУ 6 марта Фото: Google Maps

Отметим, утром 6 марта ГУР Минобороны рассказало о серии ударов в Крыму, которые состоялись в феврале 2026 года. Разведчики сообщили, что удалось попасть по вертолету Ка-27, патрульным и десантным катерам, по радарам установок ПВО. Кроме того, под ударом оказался разведывательный БпЛА "Форпост", который стоял прямо посреди взлетной полосы.

Новость дополняется...