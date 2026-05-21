В Геническе попали по штабу ФСБ и стоянке "Панциря": потери 100+ человек, — Зеленский (видео)

В ночь на 21 мая дроны Службы безопасности Украины попали по базе Федеральной службы безопасности Российской Федерации рядом с Геническом, сообщил президент Владимир Зеленский. На видео с кадрами атаки — казармы, расположенные на расстоянии 150 км от линии фронта. Какие последствия атаки дронов Сил обороны по тылу ВС РФ?

Спецоперацию под Геническом на ВОТ Херсонской области провели бойцы центра спецопераций "А" СБУ, говорится в заметке президента в Telegram-канале. Дроны попали по штабу ФСБ: российские потери — около 100 человек раненые и погибшие. Кроме того, под удар попал комплекс ПВО ЗГРК "Панцирь-С1", который не сумел защитить от дронов ни себя, ни прилегающую территорию.

На видео с кадрами поражения сначала показали девять сооружений на территории населенного пункта Геническая Горка, расположенного на косе к югу от Геническа. Далее — 7-9 ударов, после каждого — облака огня высотой в несколько десятков метров, от которых во все стороны разлетаются искры и осколки. Все детали фиксировали разведывательные беспилотники, которые парили над оккупированной местностью, и им при этом не мешали РЭБ и другие средства ПВО.

Президент подытожил, что Украина продолжит накладывать санкции на "средних и дальних дистанциях" и подчеркнул, что россияне должны понять, что пора завершать войну.

Атака дронов СБУ — детали

Дроны СБУ попали по штабу ФСБ, расположенному в Генической Горке в точке встречи улиц Морская и Азовской, показывает Google maps. Речь идет об ударе по курортно-гостиничному комплексу "Пассаж" на берегу Азовского моря. Ориентировочная зона попадания — в радиусе 100-200 м вокруг точки с координатами 46.0592, 34.83633. Президент Зеленский не уточнил, какими именно дронами операторы центра "А" СБУ ударили по целям. В предыдущих сообщениях ведомство писало об использовании дронов FP-2, которые несут до 100 кг взрывчатки и летят на расстояние до 200 км.

Атака дронов СБУ — точка попадания в Генической Горке 21 мая Фото: Google Maps

Отметим, весной 2026 года дроны СБУ поражали другие цели на ВОТ Украины. Один из ударов состоялся по российским кораблям в оккупированном Крыму. 26 апреля стало известно о попадании по двум десантным кораблям ("Ямал" и "Фильченков"), разведчику ("Иван Хурс") и самолету МиГ-31. Выяснилось, что атаковали учебный центр Черноморского флота.

Еще одна атака состоялась в марте, сообщила СБУ. Дроны добрались до авиаремонтного завода в Евпатории и до аэродрома "Джанкой". Среди прочего, попали по ЗРК "Панцирь-С1", по ударно-разведывательному БпЛА Mohajer-6, по пункту управлении БпЛА Forpost, зенитной установке ЗУ-23 и по другим важным целям.

Напоминаем, утром 21 мая стало известно об атаке дронов СБС на базу "кадыровцев" в Донецкой области. Между тем Reuters написало, что остановился Московский НПЗ, который попал под удар украинских беспилотников.