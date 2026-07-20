Отставка Федорова: как отреагировали люди, Зеленский и военные на конфликт между Минобороны и Генштабом

Украинцы пятый день подряд выходят на протесты из-за отставки Федорова, показывают кадры из соцсетей и СМИ. На плакатах с лозунгами — слова поддержки экс-министру обороны, а также критика и требования отставки главнокомандующего Александра Сырского. Как президент Украины Владимир Зеленский пытается урегулировать общественный конфликт? Что говорят военные и активисты?

Люди собирались в Киеве, Одессе, Днепре, Виннице, Львове: например, вечером 19 июля прошли протесты в 17 областных центрах, сообщил в Facebook общественный активист и бывший боевой медик Дмитрий Козятинский. Тогда же напомнили, что в ближайшие дни должно состояться заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, на котором может решиться судьба Сырского. Был даже озвучен крайний срок для разрешения конфликта между Минобороны и Генштабом. Фокус собрал информацию о ходе событий, которые начались с внезапной отставки главы правительства Юлии Свириденко и переросли в требование уволить Сырского.

Протесты в связи с отставкой Федорова — подробности

Вечером 19 июля украинцы разного возраста собрались на площадях ряда областных центров, как показали репортажи СМИ "Суспильне". На фото и видео — группы людей, держащих плакаты с различными лозунгами. Среди них — "Верните Федорова", "Сыр протух", "Военные служат народу, а не главнокомандующему", "Я здесь за тех, кто там за меня" и др. Кроме того, люди скандировали призывы к народным депутатам "вернуться на работу", а также пожелания, чтобы воевали дроны, а не люди.

Відео дня

Помимо областных центров, люди вышли на площади других населенных пунктов: речь идет о Черкассах и Мукачево. Граждане призвали власти прислушаться к голосам людей и скандировали, что лучше освободить пленных из российского плена, а не Федорова.

Начало протестов в поддержку Федорова — действия Сырского и народных депутатов

Протесты в связи с отставкой Федорова начались 16 июля после голосования Верховной Рады за новый кабинет Сергея Корецкого, в результате которого глава Минобороны лишился должности. Тем временем чиновник провел пресс-конференцию, на которой рассказал о сути противоречий. Выяснилось, что в Генштабе игнорировали предложения Минобороны относительно войск, не принимали во внимание аналитические данные, которые помогали бы принимать решения. Кроме того, Сырский, по словам Федорова, действует по старым армейским правилам и не учитывает новые технологии, требующие иных действий.

После заявления бывшего министра обороны Сырский впервые прокомментировал ситуацию. Главнокомандующий напомнил, что под его руководством была проведена операция по обороне Киева, благодаря которой сегодня появилась возможность "проводить брифинги и формировать видение". В последнем абзаце — благодарность Федорову за работу.

Тем временем народные депутаты закрыли последнюю сессию Рады и ушли на каникулы до 18 июля, оставив правительство без министра обороны. Между тем президент Владимир Зеленский назначил и.о. главы Минобороны — им стал и.о. главы СБУ Евгений Хмара. При этом глава государства и другие чиновники не объяснили, как они разрешат противоречие с законом Украины, который требует, чтобы министр обороны был гражданским лицом, а не военным.

Реакция Зеленского на протесты

Пока продолжались протесты в связи с отставкой Федорова, Зеленский провел ряд встреч. В субботу, 18 июля, стало известно, что он еще раз поговорил с Федоровым и Сирским: глава государства написал, что ищут решение. За несколько минут до публикации о встрече появился пост Федорова о готовности к работе, а Сирский, в свою очередь, писал, что находится в горячих точках на фронте.

Среди встреч, которые провел Зеленский, — онлайн- и офлайн-совещания с командирами корпусов и родов войск. Например, стало известно о беседах с Андреем Билецким, Робертом Бровди, Денисом Прокопенко и другими. Параллельно Бровди также подчеркнул, что не будет репрессий против военных, участвующих в акциях. Заявление появилось на фоне публикаций в соцсетях о возможном давлении на бойцов, которых заметили на акциях.

Люди требуют отставки Сырского — реакция военных

Между тем появился ряд заявлений командующих родами войск, отреагировавших на конфликт между Минобороны и Генштабом. Например, об этом написали командующий Силами территориальной обороны Игорь Плахута, командующий ВМС Алексей Неижпапа, командующий ДШВ Олег Апостол и заместитель командующего Сухопутными войсками Андрей Малиновский. Военные признали право людей на выражение собственного мнения, но подчеркнули, что решения должны приниматься Зеленским. Также отмечается, что не нужно раскалывать армию, государство и народ, а лучше объединиться.

"Сомнения в Вооруженных Силах Украины во время войны недопустимы. ВСУ — едва ли не единственная институция, которая твердо стоит на ногах, несмотря ни на что. И мы ясно видим это по результатам работы", — подчеркнул, среди прочих, Неижпапа.

Протесты в связи с отставкой Федорова — Неижпапа о протестах 19 июля Фото: Скриншот

Последние призывы к протестам

19 июля Дмитрий Козятинский написал, что нужно выходить на протесты, поскольку должно состояться заседание Ставки, на котором будет принято соответствующее решение. В одном из постов — ультиматум Зеленскому: если до 24 июля требования протестующих не будут выполнены, то акция станет бессрочной. Требования — отставка Сырского и возвращение Федорова на пост главы Минобороны, написал активист.

Протесты в связи с отставкой Федорова — Козятинский о протестах 19 июля Фото: Скриншот

Протесты в связи с отставкой Федорова — Козятинский о бессрочных протестах 19 июля Фото: Скриншот

На страницах Федорова в социальных сетях не было призывов к акциям протеста. Единственное, что написал экс-министр 18 июля, — поблагодарил военных за удержание фронта, поблагодарил людей "за надежду" и отметил, что "диалог есть".

Отметим, что 16 июля Фокус собрал отзывы военных об отставке Федорова. Выяснилось, что экс-министра считают лучшим руководителем Минобороны и что его увольнение стало самой большей ошибкой.

Напоминаем, что 19 июля СМИ сообщили, какие изменения ожидают западные партнеры в отношении Федорова и действительно ли может произойти отставка Сырского.