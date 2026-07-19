"Партнеры ожидают": Федорову предлагают должность "miltech czar", Сырского могут заменить — СМИ

Руководство на Банковой хочет предложить бывшему главе Минобороны Михаилу Федорову должность "miltech czar". Соответствующий специалист будет обладать довольно широкими полномочиями в этой сфере, как это принято на аналогичных должностях на Западе.

В то же время в Офисе президента продолжается обсуждение вопроса об отстранении от должности главнокомандующего ВСУ Александра Сырского на фоне конфликта с бывшим главой Минобороны. Об этом сообщает ZN.ua со ссылкой на источники в высших должностных кругах США.

СМИ отмечает, что "партнеры ожидают" согласия Федорова на предложенную должность. Она позволит бывшему главе Минобороны получить достаточно широкие возможности для координации деятельности в различных военно-технологических отраслях.

"Термин „czar“ (от англ. „царь“) в США и других западных странах не является официальной должностью. Так называют высокопоставленного чиновника, наделенного широкими полномочиями по координации определенного направления работы между различными государственными структурами", — говорится в материале.

Відео дня

Вероятно, по мнению СМИ, речь может идти о координации деятельности в сфере военных технологий, производства вооружений и беспилотных систем. Такой человек работает и способствует "взаимодействию между государством, военными и оборонной промышленностью", отмечают журналисты.

"На Банковой продолжаются обсуждения возможной замены Александра Сырского на посту главнокомандующего ВСУ. […] Это произойдет, если президент найдет командующего, который обеспечит плавную передачу полномочий, сохранив прочную оборону вдоль 1200-километровой линии фронта", — резюмируется в материале.

Ранее Фокус сообщал о беседах Зеленского с Федоровым и Сырским. Глава государства заявил, что будут выработаны соответствующие решения по поводу конфликта.

Впоследствии стало известно, что Зеленский не поднимал вопрос о Сирском в беседах с комкорами. Они предполагают, что такие онлайн-встречи преследовали совершенно иную цель. Эта цель, как утверждают инсайдеры, заключалась в том, чтобы "снять напряжение" в обществе.