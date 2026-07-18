Зеленский не поднимал вопрос о Сырском во время бесед с комкорами — УП

Президент Владимир Зеленский на фоне акций протеста в связи с отставкой главы Минобороны Михаила Федорова провел телефонные переговоры с командирами корпусов в онлайн-формате. Источники сообщают, что цель этих действий не связана с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.

В ходе бесед глава государства не обсуждал с ними генерала Сырского или потенциальных кандидатов на его место. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на два источника в Силах обороны.

"О политических вопросах, о должностях — не было. Расспрашивали о военных вопросах — о ситуации в зоне ответственности, о тактической и оперативной обстановке, о проблемах с обеспечением, чего достаточно, чего не хватает, о комплектовании личным составом, НРК, дронах", — заявил один из инсайдеров.

По данным СМИ, встречи президента с командирами бригад "впервые проходили в подобном формате". В то же время предположение о возможном "кастинге" на замену Сырского, которое циркулировало в СМИ, не имеет под собой оснований.

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Они предполагают, что такие онлайн-встречи преследовали совершенно иную цель. По утверждениям инсайдеров, она была способом "снять напряжение" в обществе.

Ранее Фокус сообщал о начале сбора подписей за отставку Сырского со стороны народных депутатов. При этом в тексте отмечается, что решение в отношении главнокомандующего принимает исключительно Зеленский, а роль народных депутатов заключается в том, чтобы выдвинуть предложение.

Впоследствии стало известно, что Зеленский сообщил о беседах с Федоровым и Сырским. Он заявил, что будут выработаны соответствующие решения по поводу конфликта.