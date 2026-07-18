Зеленський не порушував питання щодо Сирського під час розмов із комкорами — УП

Президент Володимир Зеленський на тлі акцій протесту через відставку глави Міноборони Михайла Федорова зідзвонювався з командирами корпусів в онлайн-форматі. Джерела говорять, що мета цих дій не пов'язана з головкомом ЗСУ Олександром Сирським.

Під час розмов глава держави не обговорював з ними генерала Сирського чи потенційних кандидатів йому на заміну. Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на два джерела в Силах оборони.

"Про політичні речі, про посади – не було. Розпитували про воєнні речі – ситуацію в смузі відповідальності, тактичну\оперативну обстановку, про проблеми в забезпеченні, чого достатньо, чого недостатньо, про комплектування особовим складом, НРК, дронами", — заявив один із інсайдерів.

За даними ЗМІ, зустрічі президента з командирами бригад "вперше проходили у схожому форматі". Водночас думка про ймовірний "кастинг" замість Сирського, яка циркулювала в медіа, не має підґрунтя.

Відео дня

Вони припускають, що такі онлайн-зустрічі були мали геть іншу мету. Ця мета, як переконують інсайдери, була способом "зняти напругу" у суспільстві".

Раніше Фокус повідомляв про початок збору підписів за відставку Сирського з боку нардепів. При цьому в тексті наголошується, що рішення щодо головнокомандувача приймає виключно Зеленський, а роль нардепів — надати пропозицію.

Згодом стало відомо, що Зеленський повідомив про розмови з Федоровим та Сирським. Він заявив, що відповідні рішення щодо конфлікту будуть напрацьовані.