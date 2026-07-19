"Партнери очікують": Федорову пропонують посаду "miltech czar", Cирського можуть замінити — ЗМІ

Керівництво на Банковій хоче запропонувати ексглаві Міноборони Михайлу Федорову посаду "miltech czar". Відповідний фахівець матиме доволі широкі повноваження у цій галузі, як це прийнято на схожих посадах на Заході.

Водночас в Офісі Преидента триває обговорення щодо зняття з посади головкома ЗСУ Олександра Сирського на тлі конфлікту з ексочільником Міноборони. Про це повідомляє ZN.ua з посиланням на джерела у вищих посадових колах США.

ЗМІ відзначає, що "партнери очікують" згоди Федорова на запропоновану посаду. Вона дозволить колишньому очільнику МО отримати доволі широкі можливості для координації та робити різних військово-технологічних галузей.

"Термін czar (від англ. цар) у США та інших західних країнах не є офіційною посадою. Так називають високопосадовця, який отримує широкі повноваження для координації певного напряму роботи між різними державними структурами", — вказано в матеріалі.

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Ймовірно, на думку ЗМІ, мова може йти про координацію діяльності в галузі військових технологій, виробництва озброєння, безпілотних систем. Така особа працює та сприяє "взаємодії між державою, військовими й оборонною промисловістю", вказують журналісти.

"На Банковій тривають обговорення щодо можливої заміни Олександра Сирського на посаді головнокомандувача ЗСУ. […] Це станеться якщо президент знайде командувача, який забезпечить плавну передачу повноважень, зберігши міцну оборону вздовж 1200-кілометрової лінії фронту", — резюмується в матеріалі.

Раніше Фокус повідомляв про розмови Зеленського з Федоровим та Сирським. Глава держави заявив, що відповідні рішення щодо конфлікту будуть напрацьовані.

Згодом стало відомо, що Зеленський не порушував питання щодо Сирського з комкорами. Вони припускають, що такі онлайн-зустрічі були мали геть іншу мету. Ця мета, як переконують інсайдери, була способом "зняти напругу" у суспільстві".