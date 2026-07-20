Замінити Сирського без провалу на фронті: кого Зеленський розглядає на посаду головнокомандувача

Відставка Сирського з чуток перетворюється на реальний політичний сценарій: Зеленський консультується з військовими, депутати збирають підписи, а західні ЗМІ вже обговорюють умови заміни головнокомандувача. Поки одні експерти називають можливих наступників і прогнозують, куди може піти Сирський, інші попереджають: кадрова перестановка на верхівці ЗСУ здатна порушити управління фронтом і подарувати Росії небезпечне вікно можливостей. Хто може очолити армію і чи наважиться президент на заміну командувача — у матеріалі Фокусу.

Президент України Володимир Зеленський увечері 18 липня заявив, що прислухається до думки людей, які вийшли на акції протесту в Україні. Глава держави зустрівся з Михайлом Федоровим та Олександром Сирським і розробляє рішення, що стосуються армії. З'ясувалося, що президент проводить консультації, щоб ухвалити остаточне рішення.

Напередодні українські ЗМІ повідомляли, що Зеленський ухвалив рішення щодо головнокомандувача ЗСУ, і що це не рішення про відставку. Деякі ЗМІ з посиланням на власні джерела запевняли, що в офісі Зеленського "не обговорюють" можливість заміни головнокомандувача. Сирський не залишить свою посаду найближчим часом.

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Водночас народні депутати розпочали збір підписів під ініціативою щодо відставки головнокомандувача України Сирського, заявив представник опозиційної партії "Голос" Ярослав Железняк. Якщо наберуть достатньо голосів, то запит надійде до президента Зеленського, який єдиний має право звільняти та призначати такого високопосадовця.

У свою чергу, видання Financial Times повідомило з посиланням на слова високопоставленого чиновника Офісу президента, що у вихідні Зеленський мав зустрітися з військовими командирами, щоб вислухати їхні оцінки ситуації на полі бою та провести співбесіди з кандидатами на посаду головнокомандувача ЗСУ. Джерело FT повідомило, що президент звільнить Сирського, якщо йому вдасться знайти командувача, який забезпечить плавну передачу повноважень, зберігаючи при цьому міцну оборону вздовж 1200 км лінії фронту.

Троє гідних кандидатів на посаду головнокомандувача

І, як повідомив Фокусу військовий експерт Олег Жданов, остаточне рішення може бути ухвалено найближчими днями. Є багато гідних кандидатур на цю посаду серед бойових генералів. Але також існує велика ймовірність, що її обійме людина з оточення Сирського, а якщо це буде так, то у ЗСУ взагалі нічого не зміниться.

"У нас на цю посаду — мільйон кандидатів, адже святе місце порожнім не буває. Наприклад, я б першим кандидатом назвав Михайла Драпатого — генерала, який має справжній талант. Будучи лейтенантом, він у 2014 році в Маріуполі проводив операцію з ліквідації сепаратистів. У Куп’янську, коли Сирський не надав ані патрона, ані солдата, Драпатий разом із командиром корпусу організував зачистку міста", — вважає експерт.

На другому місці можна розглядати Сергія Наєва, який, за словами експерта, є досвідченим генералом із бойовим досвідом, набутим з 2014 року, що займався питаннями укріплення. Сьогодні навіть іноземні експерти оцінили, що Сумську та Чернігівську області укріпили повністю, лише з Харківською трохи відстають.

"Гідна кандидатура — Сергій Шаптало. Коли кажуть, що Сирський врятував Київ — це перекручення фактів. Сирський копав окопи на Київській кільцевій дорозі, а Залужний разом із Шапталом гнали росіян по Броварських лісах і завдавали контрудару в Макарові. То хто ж врятував Київ?! Шаптало — грамотний генерал, наш доморощений, у нього немає батьків у Російській Федерації, як у Сирського. Тож кандидатів хоч греблю гати", — підкреслює Жданов.

При цьому, як зазначає військовий експерт, якщо й обирати кандидата, то серед кадрових військових. Белецький ні в якому разі не підійде, як і Філімонов та інші медійні військові.

"Але є велика ймовірність того, що зараз Зеленський шукає того, хто продовжить справу Сирського, зокрема й насильницьку мобілізацію. Адже саме в ТЦК у смертельній сутичці зійшлися Федоров і Сирський. Реформа ТЦК — Федоров хотів цифровізувати його та перетворити на звичайну канцелярію з рекрутингу особового складу. Але тоді б ТЦК перестало приносити реальні гроші. У відкритих джерелах писали, які обороти можуть бути в ТЦК — мова йде про мільярди доларів на рік. Сирський був батьком-засновником ТЦК, тому що ТЦК організаційно входить до командування Сухопутних військ. Навіть пішовши з Сухопутних військ, він не втратив контролю — усі кандидатури голів ТЦК проходять через нього", — вважає Жданов.

Крім того, у Міністерстві оборони не вдалося подолати двовладдя. Розподіл повноважень між Міністерством оборони та Генштабом не відбувся остаточно. У Міністерстві оборони є департамент закупівель, який зобов’язаний проводити тендери, але в структурі збройних сил є штаб тилу та штаб озброєння з тими самими функціями. І за це точилася боротьба.

"Існує дуже висока ймовірність, що Сирський висуне якусь свою кандидатуру. Недарма до нього приїжджав колишній глава ОП. Якщо буде кандидатура Сирського — це буде не Драпатий, не Наєв, не Шаптало, призначать якогось Манько або когось подібного з його оточення. Фактично спробують переставити ліжка, оскільки все залишиться так, як було за Сирського", — вважає військовий експерт.

Водночас народна депутатка Мар'яна Безугла припустила, що головним кандидатом на заміну Сирському може бути командувач Десантно-штурмових військ Олег Апостол.

Опитування Хто, на вашу думку, міг би стати наступним головнокомандувачем ЗСУ у разі відставки Олександра Сирського? Опитування відкрите до Андрій Гнатов Михайло Драпатий Ігор Скибюк Олег Апостол Геннадій Шаповалов Олександр Тарнавський Інший кандидат Сирський має залишитися на посаді Голосувати

Сирського зараз не можна замінювати, бо це на руку ворогу

Військовий експерт Олексій Гетьман категорично виступає проти можливої відставки головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. На його думку, під час війни неприпустимо змінювати військове керівництво під тиском суспільних настроїв, особливо якщо чинний головнокомандувач уже продемонстрував професіоналізм і здатність приймати рішення в критичних умовах.

Гетман наголошує, що кадрові рішення такого рівня належать виключно до повноважень Верховного головнокомандувача — президента Володимира Зеленського.

"Драпатий, Наєв, Шаптала — дуже професійні люди. Вони можуть обіймати найрізноманітніші посади, проте я не впевнений, що хтось із них виявиться кращим головнокомандувачем, ніж Сирський. Зараз називають безліч кандидатур і міркують, хто буде кращим чи гіршим. Але на підставі чого робляться такі висновки? На мій погляд, є лише одна людина, яка могла б виявитися гіршою за Сирського, — це Залужний. Однак він зараз далеко і навряд чи погодиться повернутися", — каже експерт Фокусу.

За словами Гетьмана, вимагати заміни командувача лише на підставі особистої неприязні чи протестних гасел без професійного аналізу ситуації на фронті — це безвідповідально. Рішення має ухвалювати президент, який володіє повною інформацією про стан справ в армії та хід бойових дій.

"Я не хочу ображати молодих людей, які виходять на протести, але багато хто з них нічого не розуміє в роботі Збройних сил і при цьому намагається оцінювати дії головнокомандувача без конкретних аргументів. Чи є провали на фронті, які можна безпосередньо покласти йому на совість? Наші партнери у США та Європі, навпаки, кажуть, що дії ЗСУ демонструють надзвичайно високий рівень. Представники армій НАТО приїжджають вивчати український досвід і запитують, як діяти в сучасних бойових умовах", — зазначає Гетьман.

Експерт нагадує, що успіхи української армії — це насамперед заслуга військовослужбовців на передовій. Однак організацію оборони, планування операцій та управління військами забезпечує Генеральний штаб на чолі з головнокомандувачем.

"Наші люди демонструють героїзм безпосередньо на лінії фронту. Але питання оборони організовує Генеральний штаб, і ця робота виконується професійно. Це визнають і наші закордонні партнери", — підкреслює він.

Гетман також посилається на неофіційну інформацію про те, що до вересня Росія може спробувати мобілізувати ще близько півмільйона осіб. У такому разі, вважає експерт, українському керівництву доведеться ухвалювати термінові рішення для посилення оборони країни, а внутрішні політичні конфлікти лише послаблять позиції України.

"Якщо російські війська спробують посилити тиск з боку Брянської області чи Білорусі, доведеться думати не про політичні гасла, а про те, як захищати державу", — каже він.

На думку Гетьмана, призначення нового головнокомандувача неминуче призведе до перегляду частини раніше ухвалених рішень і потребуватиме часу для перебудови системи управління. Росія, стверджує експерт, може скористатися цим періодом невизначеності.

"Новий командувач може скасувати попередні розпорядження або змінити підходи. Росіяни вже намагаються скористатися нашими внутрішніми розбіжностями: посилюють удари по Києву, змінюють тактику та безперервно атакують на фронті невеликими групами. Перш ніж вимагати кадрових перестановок у військовому керівництві, необхідно прораховувати можливі наслідки", — вважає Гетьман.

Чи то пенсія, чи то посада радника: що чекає на Сирського?

Якщо Олександра Сирського звільнять з обійманої посади, то у нього є два варіанти — піти на пенсію, оскільки вік це дозволяє, або ж стати радником, можливо, міністра оборони, вважають експерти.

"Будь-яке призначення у складі збройних сил для нього — це пониження. Сирський — авторитарна людина, яка не терпить інакодумства. Сирського можуть призначити радником, можливо, навіть міністра оборони. Сирського з кола впливових осіб не викинути. Це порушить дуже багато домовленостей і може вплинути на розстановку сил. Послом до Америки він не підійде — у нього немає такої освіти, як у Залужного. Залужний — кандидат філософських наук, прагнув здобувати знання. Плюс на Залужного був запит з боку королівського двору — рік не було посла, британська корона жорстко поставила умови", — вважає Олег Жданов.

Якщо Сирського звільнять під тиском, він навряд чи погодиться обійняти будь-яку іншу посаду, зазначає Олексій Гетьман. Це було б найглибшою неповагою до людини, яка зробила для країни більше, ніж багато хто може собі уявити. Він захищав Київ, проводив найскладніші операції, і ставитися до нього як до витратного матеріалу — неприпустимо.

"Сирський не з тих, хто чіпляється за крісла. У нього немає політичних амбіцій, він не ганяється за посадами й не шукає вигоди. Він давно заслужив право на заслужений відпочинок — військову пенсію згідно із законом. І якщо несправедливість все ж таки трапиться, він, найімовірніше, просто піде у відставку. І може зайнятися чимось іншим: громадською діяльністю, підтримкою ветеранів, фондами допомоги військовим. Він не сидітиме склавши руки, але й принижуватися заради посади не стане. Він сам не просить і не шукає призначень. Його позиція проста: він робитиме те, що робить, — професійно, рішуче і без компромісів. І робить це добре", — упевнений Гетьман.

А тим часом українці п'ятий день поспіль виходять на протести через відставку Федорова, як свідчать кадри з соцмереж та ЗМІ. На плакатах із гаслами — слова підтримки ексміністру оборони, а також критика та вимоги відставки головнокомандувача Олександра Сирського.