Заменить Сырского без провала на фронте: кого Зеленский рассматривает на пост главкома

Отставка Сырского из слухов превращается в реальный политический сценарий: Зеленский консультируется с военными, депутаты собирают подписи, а западные СМИ уже обсуждают условия смены главкома. Пока одни эксперты называют возможных преемников и прогнозируют, куда может уйти Сырский, другие предупреждают: кадровая перестановка на вершине ВСУ способна нарушить управление фронтом и подарить России опасное окно возможностей. Кто может возглавить армию и решится ли президент на замену командующего — в материале Фокуса.

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 18 июля заявил, что прислушивается к мнению людей, вышедших на акции протеста в Украине. Глава государства встретился с Михаилом Федоровым и Александром Сырским и разрабатывает решения, касающиеся армии. Выяснилось, что президент проводит консультации, чтобы принять окончательное решение.

Накануне украинские СМИ писали, что Зеленский принял решение в отношении главнокомандующего ВСУ, и что это не решение об отставке. Некоторые СМИ со ссылкой на собственные источники уверяли, что в офисе Зеленского "не обсужда" возможность замены главнокомандующего. Сырский не покинет свой пост в ближайшее время.

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В то же время народные депутаты начали сбор подписей под инициативой об отставке главнокомандующего Украины Сырского, заявил представитель оппозиционной партии "Голос" Ярослав Железняк. Если наберут достаточно голосов, то запрос поступит президенту Зеленскому, который единственный имеет право увольнять и назначать такого высокопоставленного чиновника.

В свою очередь, издание Financial Times написало со ссылкой на слова высокопоставленного чиновника Офиса президента, что в выходные Зеленский должен был встретиться с военными командирами, чтобы выслушать их оценки ситуации на поле боя и провести собеседования с кандидатами на должность главнокомандующего ВСУ. Источник FT сообщил, что президент уволит Сырского, если ему удастся найти командующего, который обеспечит плавную передачу полномочий, сохраняя при этом прочную оборону вдоль 1200 км линии фронта.

Три достойных кандидата на должность главкома

И, как сообщил Фокусу военный эксперт Олег Жданов, окончательное решение может быть принято на днях. Есть много достойных кандидатур на эту должность из числа боевых генералов. Но также есть большая вероятность, что её займёт человек из окружения Сырского, а если это будет так, то в ВСУ ровным счётом ничего не изменится.

"У нас на эту должность миллион кандидатов, ведь свято место пусто не бывает. Например, я бы первым кандидатом поставил Михаила Драпатого — генерала, у которого просто талант. Будучи лейтенантом, он в 14-м году в Мариуполе проводил операцию по ликвидации сепаратистов. В Купянске, когда Сырский не дал ни патрона, ни солдата, Драпатый вместе с командиром корпуса организовал зачистку города", — считает эксперт.

Под номером два можно рассматривать Сергея Наева, который, по словам эксперта, грамотный генерал с боевым опытом с 14-го года, занимавшийся вопросами укрепления. Сегодня даже иностранные эксперты оценили, что Сумскую и Черниговскую области укрепили полностью, только с Харьковской немного отстают.

"Достойная кандидатура — Сергей Шаптало. Когда говорят, что Сырский спас Киев — это извращение фактов. Сырский копал окопы на Киевской кольцевой дороге, а Залужный вместе с Шаптало гоняли россиян по Броварским лесам и наносили контрудар в Макарове. Так кто спас Киев?! Шаптало — грамотный генерал, наш доморощенный, у него нет родителей в Российской Федерации, как у Сырского. Так что кандидатов хоть пруд пруди", — подчёркивает Жданов.

При этом, как отмечает военный эксперт, кандидатуру, если и выбирать, то из кадровых военных. Белецкий ни в коем случае не подойдёт, как и Филимонов и прочие медийные военные.

"Но есть большая вероятность того, что сейчас Зеленский ищет того, кто продолжит дело Сырского, в том числе и насильственную мобилизацию. Ведь только на одном ТЦК схлестнулись в смертельной схватке Федоров и Сырский. Реформа ТЦК — Федоров хотел цифровизовать и превратить в обычную канцелярию по рекрутингу личного состава. Но тогда бы ТЦК перестало приносить живые деньги. В открытых источниках писали, какие обороты могут быть в ТЦК — речь о миллиардах долларов в год. Сырский был отцом-создателем ТЦК, потому что ТЦК организационно входит в командование Сухопутных войск. Даже уйдя с Сухопутных войск, он не утратил контроль — все кандидатуры глав ТЦК проходят через него", — считает Жданов.

Кроме того, в Министерстве обороны не смогли преодолеть двоевластие. Разделение полномочий между Министерством обороны и Генштабом не произошло окончательно. Есть департамент закупок в Министерстве обороны, который обязан проводить тендеры, но есть штаб тыла и штаб вооружения в структуре вооружённых сил с теми же функциями. И за это шла битва.

"Очень высока вероятность, что Сырский какую-то свою кандидатуру поставит. Не зря к нему приезжал бывший глава ОП. Если будет кандидатура Сырского — это будет не Драпатый, не Наев, не Шаптало, назначат какого-нибудь Манько или аналога из его окружения. Фактически попытаются передвинуть кровати, так как всё останется так, как при Сырском было", — считает военный эксперт.

В то же время народный депутат Марьяна Безуглая предположила, что главным кандидатом на замену Сырскому может быть командующий Десантно-штурмовыми войсками Олег Апостол.

Сырского нельзя менять сейчас, потому что это на руку врагу

Военный эксперт Алексей Гетьман категорически выступает против возможной отставки главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. По его мнению, во время войны недопустимо менять военное руководство под давлением общественных настроений, особенно если действующий главком уже продемонстрировал профессионализм и способность принимать решения в критических условиях.

Гетьман подчеркивает, что кадровые решения такого уровня относятся исключительно к полномочиям Верховного главнокомандующего — президента Владимира Зеленского.

"Драпатый, Наев, Шаптала — очень профессиональные люди. Они могут занимать самые разные должности, однако я не уверен, что кто-то из них окажется лучшим главнокомандующим, чем Сырский. Сейчас называют множество кандидатур и рассуждают, кто будет лучше или хуже. Но на основании чего делаются такие выводы? На мой взгляд, есть только один человек, который мог бы оказаться хуже Сырского, — это Залужный. Однако он сейчас далеко и вряд ли согласится вернуться", — говорит Фокусу эксперт.

По словам Гетьмана, требовать смены командующего только на основании личной неприязни или протестных лозунгов без профессионального анализа ситуации на фронте — безответственно. Решение должен принимать президент, располагающий полной информацией о положении в армии и ходе боевых действий.

"Я не хочу обижать молодых людей, которые выходят на протесты, но многие из них ничего не понимают в работе Вооруженных сил и при этом пытаются оценивать действия главнокомандующего без конкретных аргументов. Есть ли провалы на фронте, которые можно напрямую поставить ему в вину? Наши партнеры в США и Европе, напротив, говорят, что действия ВСУ демонстрируют чрезвычайно высокий уровень. Представители армий НАТО приезжают изучать украинский опыт и спрашивают, как действовать в современных боевых условиях", — отмечает Гетьман.

Эксперт напоминает, что успехи украинской армии являются прежде всего заслугой военнослужащих на передовой. Однако организацию обороны, планирование операций и управление войсками обеспечивает Генеральный штаб во главе с главнокомандующим.

"Героизм демонстрируют наши люди непосредственно на линии фронта. Но вопросы обороны организовывает Генеральный штаб, и эта работа выполняется профессионально. Это признают и наши зарубежные партнеры", — подчеркивает он.

Гетьман также ссылается на неофициальную информацию о том, что к сентябрю Россия может попытаться мобилизовать еще около полумиллиона человек. В таком случае, считает эксперт, украинскому руководству придется принимать срочные решения для усиления обороны страны, а внутренние политические конфликты лишь ослабят позиции Украины.

"Если российские войска попытаются усилить давление со стороны Брянской области или Беларуси, придется думать не о политических лозунгах, а о том, как защищать государство", — говорит он.

По мнению Гетьмана, назначение нового главнокомандующего неизбежно приведет к пересмотру части ранее принятых решений и потребует времени для перестройки системы управления. Россия, утверждает эксперт, может воспользоваться этим периодом неопределенности.

"Новый командующий может отменить предыдущие распоряжения или изменить подходы. Россияне уже пытаются использовать наши внутренние разногласия: усиливают удары по Киеву, меняют тактику и непрерывно атакуют на фронте малыми группами. Прежде чем требовать кадровых перестановок в военном руководстве, необходимо просчитывать возможные последствия", — считает Гетьман.

Или пенсия, или пост советника: что ждет Сырского?

Если Александра Сырского освободят от занимаемой должности, то у него есть два варианта — уйти на пенсию, так как возраст позволяет, или же стать советником, возможно, министра обороны, считают эксперты.

"Любое назначение в составе вооружённых сил для него — понижение. Сырский — человек авторитарный, не терпящий инакомыслия. Сырского могут назначить советником, возможно, даже министра обороны. Сырского из обоймы не выбросить. Это нарушит очень многие договорённости и может повлиять на расстановку сил. Послом в Америку он не потянет — у него нет такого образования, как у Залужного. Залужный — кандидат философских наук, стремился к получению знаний. Плюс на Залужного был запрос со стороны королевского двора — год не было посла, британская корона жёстко поставила условия", — считает Олег Жданов.

Если Сырского уволят под давлением, он вряд ли примет какую-либо другую должность, отмечает Алексей Гетьман. Это было бы глубочайшим неуважением к человеку, который сделал для страны больше, чем многие могут себе представить. Он защищал Киев, проводил сложнейшие операции, и относиться к нему как к расходному материалу — непозволительно.

"Сырский не из тех, кто цепляется за кресла. У него нет политических амбиций, он не гонится за должностями и не ищет выгоды. Он давно выслужил право на заслуженный отдых — военную пенсию по закону. И если несправедливость всё же произойдёт, он, скорее всего, просто уйдёт в отставку. И может заняться чем-то другим: общественной деятельностью, поддержкой ветеранов, фондами помощи военным. Он не будет сидеть сложа руки, но и унижаться ради места не станет. Он сам не просит и не ищет назначений. Его позиция проста: он будет делать то, что делает, — профессионально, жёстко и без компромиссов. И делает это хорошо", — уверен Гетьман.

А в это время, украинцы пятый день подряд выходят на протесты из-за отставки Федорова, показывают кадры из соцсетей и СМИ. На плакатах с лозунгами — слова поддержки экс-министру обороны, а также критика и требования отставки главнокомандующего Александра Сырского.