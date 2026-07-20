Генеральный штаб опроверг информацию об увольнении Сырского: что известно

В Генеральном штабе ВСУ заявили, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский по-прежнему занимает свою должность и не подавал в отставку. Аналогичная ситуация с слухами о начальнике штаба Андрее Гнатове — он также продолжает исполнять свои обязанности.

Заявление Генштаба ВСУ появилось в 16:50, через час после появления сообщений о возможной отставке Сырского.

"Информация, появившаяся в информационном пространстве, в частности в социальных сетях и некоторых СМИ, о якобы отстранении от должности Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины генерала Александра Сырского не соответствует действительности", — говорится в сообщении.

Отставка Сырского — опровержение от Генштаба 20 июля Фото: Скриншот

Отставка Сырского — подробности

СМИ "24 канал" привело комментарий советника президента Дмитрия Литвина. Около 15:55 Литвин отметил, что следует "более осторожно относиться" к заявлениям анонимных пабликов о возможной отставке Зеленского. По словам чиновника, назначения могут состояться не сегодня. Литвин не уточнил, о каких именно назначениях на какие вакантные должности идет речь.

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Отставка Сырского — Литвин о новых назначениях, 20 июля Фото: Скриншот

О "вбросах" в отношении Сырского так написал волонтер и общественный деятель Сергей Стерненко. Стерненко подчеркнул, что пока никаких официальных решений нет.

Отставка Сырского — Стерненко о новых назначениях, 20 июля Фото: Скриншот

Кроме того, появился пост главы Центра по противодействию дезинформации СНБО Андрея Коваленко, который заявил, что россияне тщетно пытаются расколоть украинцев и что всё это делается ради завершения войны.

Отставка Сырского — Коваленко о протестах, 20 июля Фото: Скриншот

К тому же, в 16:08 появился комментарий главы ОП Кирилла Буданова. Чиновник написал, что понимает сильные эмоции, и подчеркнул, что над разрешением ситуации ведется работа. Буданов отметил, что следует сохранять спокойствие и что "дискуссия — это нормальное явление для демократической страны".

"Призываю никого не критиковать. Враг внимательно следит за каждым нашим внутренним разногласием и ждет, когда мы начнем воевать между собой", — говорится в посте Буданова.

Отставка Сырского — Буданов о протестах, 20 июля Фото: Скриншот

Отметим, что днём 20 июля в анонимных пабликах появилась информация о возможной отставке главнокомандующего Александра Сырского и об отставке начальника штаба Андрея Гнатова. При этом официальных подтверждений не было, но напоминали, что 20 июля должно состояться заседание Ставки Верховного главнокомандующего, на котором может быть принято соответствующее решение.

Между тем вечером 19 июля организаторы протестов, связанных с отставкой министра обороны Михаила Федорова, заявили, что ожидают решения 20 июля, но готовы подождать до 24 июля. Подчеркивалось, что если требования протестующих не будут выполнены, то акция станет бессрочной. Требования, озвученные одним из организаторов, — возвращение Федорова на должность министра обороны и отставка Александра Сырского.

Напоминаем, что Фокус собрал информацию из открытых источников о том, кто мог бы заменить Сырского на посту главнокомандующего ВСУ.