Сырский мог подать в отставку: есть ли официальные подтверждения, — СМИ

Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Александр Сырский мог подать в отставку на фоне протестов, связанных с отставкой Федорова. Официальных подтверждений пока нет. Из каких источников поступила информация о возможном увольнении главнокомандующего?

Информацию о возможной отставке опубликовал журналист Андрей Смолий со ссылкой на СМИ. Сообщение появилось в 14:11. Указано, что данные поступили от СМИ, но источник неизвестен. В публикации указано, что в течение дня ожидается подтверждение или опровержение.

Сырского освободили — Смолий о ситуации с "Головкомом" 20 июля Фото: Скриншот

Сырского уволили — подробности

На странице Александра Сырского в Telegram нет информации об отставке. Последнее его сообщение появилось в 11:00 20 июля: речь идет о визите на самое горячее направление — Константиновское.

Опрос Кто, по вашему мнению, мог бы стать следующим главнокомандующим ВСУ в случае отставки Александра Сырского? Опрос открыт до Андрей Гнатов Михаил Драпатый Игорь Скибюк Олег Апостол Геннадий Шаповалов Александр Тарнавский Другой кандидат Сырский должен остаться на должности Голосувати

Тем временем информацию об отставке главнокомандующего начали распространять ряд каналов — анонимных, аналитических или OSINT. Например, в 14:16 об этом написали в канале Times of Ukraine. В 14:09 о возможной отставке написали в DroneBomber, при этом сославшись на анонимный мониторинговый канал "Каменский крыса".

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Сырского уволили — пост в соцсетях от 20 июля Фото: Скриншот

Кроме того, о решении по Сырскому, которое может быть принято 20 июля, сообщили в канале Ukraine context, который, как уточнили в УНИАН, может быть связан с главой ОП Кириллом Будановым. Об этом же писал Сергей Стерненко.

Сырского уволили — сообщения об отставке главнокомандующего 20 июля Фото: Скриншот

Журналистка Юлия Кириенко напомнила, что 20 июля должно состояться заседание Ставки, в ходе которого действительно может быть принято решение по итогам "отбора на пост главнокомандующего". В 14:39 она написала, что "говорила и предупреждала".

Сырского уволили — Кириенко о Ставке и главнокомандующем 20 июля Фото: Скриншот

20 июля президент Украины Владимир Зеленский не упоминал ни о Сырском, ни о Федорове. При этом 18–19 июля глава государства встречался с высшим военным руководством Сил обороны: беседовал с Михаилом Драпатым, Владимиром Горбатюком, Олегом Апостолом, Дмитрием Волошиным, Артемом Богомоловым, Алексеем Майстренко, Евгением Ласийчуком, Святославом Зайцем, Ярославом Сидоровым, Андреем Билецким, Денисом Прокопенко, Робертом Бровди, Олегом Оболенским и другими.

Отметим, что Фокус писал о пятых сутках протестов, связанных с отставкой Федорова, в ходе которых стали звучать лозунги с требованием отставки Сырского. Протесты начались после брифинга экс-министра обороны, который пожаловался на сопротивление Генштаба инициативам ведомства. Вечером 19 июля один из активистов заявил, что они ожидают решения во время заседания Ставки, могут подождать до 24 июля, а затем объявят о бессрочной акции.

Напоминаем, что издание Financial Times сообщило о конфликте между Генштабом и Минобороны, а также о возможном ответе Зеленского на протесты в связи с Федоровым и Сырским.