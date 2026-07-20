Сырский мог подать в отставку: есть ли официальные подтверждения, — СМИ
Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Александр Сырский мог подать в отставку на фоне протестов, связанных с отставкой Федорова. Официальных подтверждений пока нет. Из каких источников поступила информация о возможном увольнении главнокомандующего?
Информацию о возможной отставке опубликовал журналист Андрей Смолий со ссылкой на СМИ. Сообщение появилось в 14:11. Указано, что данные поступили от СМИ, но источник неизвестен. В публикации указано, что в течение дня ожидается подтверждение или опровержение.
Сырского уволили — подробности
На странице Александра Сырского в Telegram нет информации об отставке. Последнее его сообщение появилось в 11:00 20 июля: речь идет о визите на самое горячее направление — Константиновское.
Кто, по вашему мнению, мог бы стать следующим главнокомандующим ВСУ в случае отставки Александра Сырского?
Тем временем информацию об отставке главнокомандующего начали распространять ряд каналов — анонимных, аналитических или OSINT. Например, в 14:16 об этом написали в канале Times of Ukraine. В 14:09 о возможной отставке написали в DroneBomber, при этом сославшись на анонимный мониторинговый канал "Каменский крыса".
Кроме того, о решении по Сырскому, которое может быть принято 20 июля, сообщили в канале Ukraine context, который, как уточнили в УНИАН, может быть связан с главой ОП Кириллом Будановым. Об этом же писал Сергей Стерненко.
Журналистка Юлия Кириенко напомнила, что 20 июля должно состояться заседание Ставки, в ходе которого действительно может быть принято решение по итогам "отбора на пост главнокомандующего". В 14:39 она написала, что "говорила и предупреждала".
20 июля президент Украины Владимир Зеленский не упоминал ни о Сырском, ни о Федорове. При этом 18–19 июля глава государства встречался с высшим военным руководством Сил обороны: беседовал с Михаилом Драпатым, Владимиром Горбатюком, Олегом Апостолом, Дмитрием Волошиным, Артемом Богомоловым, Алексеем Майстренко, Евгением Ласийчуком, Святославом Зайцем, Ярославом Сидоровым, Андреем Билецким, Денисом Прокопенко, Робертом Бровди, Олегом Оболенским и другими.
Отметим, что Фокус писал о пятых сутках протестов, связанных с отставкой Федорова, в ходе которых стали звучать лозунги с требованием отставки Сырского. Протесты начались после брифинга экс-министра обороны, который пожаловался на сопротивление Генштаба инициативам ведомства. Вечером 19 июля один из активистов заявил, что они ожидают решения во время заседания Ставки, могут подождать до 24 июля, а затем объявят о бессрочной акции.
Напоминаем, что издание Financial Times сообщило о конфликте между Генштабом и Минобороны, а также о возможном ответе Зеленского на протесты в связи с Федоровым и Сырским.