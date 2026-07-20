Сирський міг подати у відставку: чи є офіційні підтвердження, — ЗМІ

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський міг подати у відставку на тлі акцій протестів через відставку Федорова. Офіційних підтверджень поки немає. Які джерела інформацію про можливе звільнення головкома?

Інформація про можливу відставку опублікував журналіст Андрій Смолій з посиланням на медіа. Допис з'явився о 14:11. Вказано, що дані надійшли від медіа, але джерело не відоме. У дописі вказано, що протягом дня очікують підтвердження чи спростування.

Сирського звільнили — Смолій про ситуацію з Головкомом 20 липня Фото: Скриншот

Сирського звільнили — деталі

На сторінці Олександра Сирського у Telegram немає інформації про відставку. Останній його допис з'явився об 11 год 20 липня: ідеться про візит на найгарячіший напрямок — на Костянтинівський.

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Тим часом інформацію про відставку головкома почали поширювати низка каналів — анонімних, аналітичних чи OSINT. Наприклад, о 14:16 про це написали у каналі Times of Ukraine. О 14:09 про можливу відставку написали у DroneBomber, і при цьому посилались на анонімний моніторинговий канал "Каменський пацюк".

Відео дня

Сирського звільнили — допис з соцмереж 20 липня Фото: Скриншот

Крім того, про рішення щодо Сирського, яке можуть прийняти 20 липня, написали у каналі Ukraine context, який, як уточнили в УНІАН, може бути пов'язаний з главою ОП Кирилом Будановим. Про це ж писав Сергій Стерненко.

Сирського звільнили — дописи про відставку головкома 20 липня Фото: Скриншот

Журналістка Юлія Кириєнко нагадала, що 20 липня має відбутись засідання Ставки, під час якого справді можуть прийняти рішення щодо підсумків "відбору в крісло ГК". О 14:39 вона написала, що "казала і попереджала".

Сирського звільнили — Кирієнко про Ставку та головкома 20 липня Фото: Скриншот

Президент України Володимир Зеленський 20 липня не писав про Сирського чи Федорова. При цьому 18-19 липня глава держави зустрічався з топвійськовими Сил оборони: говорив з Михайлом Драпатим, Володимиром Горбатюком, Олегом Апостолом, Дмитром Волошиним, Артемом Богомоловим, Олексієм Майстренком, Євгеном Ласійчуком, Святославом Зайцем, Ярославом Сидоровим, Андрієм Білецьким, Денисом Прокопенком, Робертом Бровді, Олегом Оболєнським та іншими.

Зазначимо, Фокус писав про п'яту добу протестів через відставку Федорова, на яких почали лунати гасла про відставку Сирського. Протести почались після брифінгу ексміністра оборони, який поскаржився на спротив Генштабу ініціативам відомства. Увечері 19 липня один з активістів заявив, що очікують рішення під час Ставки, можуть почекати до 24 липня, а далі оголосять безстрокову акцію.

Нагадуємо, медіа Financial Times розповіло про конфлікт Генштабу та Міноборони та про можливу відповідь Зеленського на протести щодо Федорова та Сирського.