"Извините, бываю резким": Сирский впервые высказался о конфликте с Федоровым и протестах

Александр Сырский извинился перед Михаилом Федоровым за то, что бывает "жестким", и объяснил несколько моментов, из-за которых к нему и возникли претензии. Он пояснил, что ему "неинтересна работа со СМИ", ведь он не строит имидж и не имеет политических амбиций, а занимается войной 24/7, но из-за того, что его молчание "трактуют как согласие", решил высказаться.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сделал заявление, опубликованное изданием "Милитарный", в котором генерал отмечает, что у него не было конфликта с министром обороны Михаилом Федоровым и что для него стало "неожиданностью" узнать об этом.

"Я воспринимал наши отношения как рабочие: со сложными вопросами, с разными позициями. Так и должно быть между двумя институтами во время большой войны. Если я кого-то чем-то обидел: Михаил Альбертович, простите. Бываю жестким. Но прошу и вас, и всех, кто сейчас с увлечением следит за этой историей: давайте сосредоточимся не на личном, а на глобальном. На победе", — отметил Сырский и сказал, что есть мысль, важнее любых фамилий: "Украина больше, чем Федоров, Сырский и любой из нас. Украина выстоит не потому, что в ней есть незаменимые люди, а потому, что в ней есть армия, институты и миллионы людей, которые делают свою работу. Свести эту войну к противостоянию двух личностей — самая большая услуга, которую мы можем оказать врагу".

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Главнокомандующий пояснил, что сейчас видит, как люди делятся на "лагерь Федорова" и "лагерь Сырского", но "войну выигрывает реальная работа, а не публичная драма вокруг нее". Поэтому он решил дать некоторые пояснения и изложить свою точку зрения.

Заявление Александра Сырского — кто за что отвечает

В своем заявлении он пояснил, чем занимается Министерство обороны: это обеспечение войск, закупки, разработка политики, гражданский контроль над ВСУ. А чем занимается он сам как главнокомандующий: это стратегия ведения войны, планирование операций, ситуация на фронте.

Удары на большие расстояния и изоляция Крыма — это обязанность ВСУ, СБУ, ГУР, ГПСУ под руководством президента Украины, который также является верховным главнокомандующим, и его самого, Александра Сырского, потому что "так устроены институциональные процессы во всех армиях мира".

Он отверг обвинения в том, что не "презентует стратегию", ведь это "не публичный документ и не пост в соцсетях", а о ней докладывают президенту, а результат виден на фронте.

"В последнее время у нас много говорят о видении. Видение — полезная вещь: с помощью видения можно создать стартап. Но для победы в войне нужна стратегия. Видение рисует желаемое будущее. Стратегия отвечает на вопрос, откуда взять резервы, снаряды, людей и время, чтобы до этого будущего дойти", — отметил Сырский и подчеркнул, что он служит в армии 40 лет, не ставит ультиматумов своему начальнику и не руководит войсками через мессенджеры.

"Миллионная армия не управляется через WhatsApp. Она управляется через штабы, приказы и ответственность командиров на местах. Одно из недавних решений: я делегировал командирам корпусов полномочия, в том числе и в отношении переводов военнослужащих в пределах корпусов. Это и есть противоположность ручному управлению", — сообщил Сырский.

Александр Сырский заявил, что он "не хочет воевать с помощью дронов"

Сырский также отверг обвинения в том, что он "не хочет воевать с помощью дронов".

"Силы беспилотных систем как отдельный род войск создал я. Я лично предложил президенту кандидатуру Мадяра, чтобы поставить во главе СБС майора Мадяра. Это было непопулярное решение, и я взял его полностью на себя. Почему именно он? Потому что он не просто прошел путь от солдата до офицера, а создал уникальное подразделение и обладает видением. Результат мы все видим каждый день", — заявил Сирский и подчеркнул, что человек, который "не хочет воевать дронами", не создает первый в мире отдельный род войск беспилотных систем и не назначает на его возглавление командира вопреки всем традициям военной иерархии.

Кроме того, он отметил, что, хотя дроны сегодня обеспечивают значительную долю поражений, для подготовки поля боя к эффективной работе дронов необходимы артиллерия, минометы, инженерные средства, ПВО, средства радиоэлектронной борьбы и ещё десятки видов вооружения.

"Закупать нужно всё, а не только то, что сейчас в тренде", — сказал Сырский и пояснил, что не может за два месяца перевести миллионную армию "на дроны" и сказать: "Теперь воюем так".

"Помимо того, что это явная авантюра, любой эксперимент такого масштаба обходится нашим землям и нашим людям", — пояснил он.

Сирский опроверг утверждение о том, что "продвигает только лояльных"

Александр Сырский отверг обвинения в том, что он продвигает "только лояльных": "Посмотрите на факты. Мадяр. Апостол. Гнатов. Андрей Билецкий. Редис. Верес. Ахиллес. Евгений Карась. Этот список можно продолжать. Это люди, которые выросли из младшего офицерского состава до руководящих должностей. Я их назначаю, я их повышаю, я о них забочусь. Многие из этих назначений были непопулярны в системе. Я их принимал, потому что мой единственный критерий — результат".

Кроме того, по словам главнокомандующего, процедуры перевода являются длительными и сложными, но эти процедуры определены нормативными актами, которые разрабатывались задолго до его прихода, и изменить их может только Министерство обороны.

Заявление главнокомандующего об административной работе

Сирский заявил, что новые контракты были представлены более месяца назад, их подписали около 2000 военнослужащих из миллионной армии, однако он получил "большое количество демотивированных солдат и офицеров, которые ожидали одних условий, а получили другие".

Кроме того, он отметил, что президент поставил задачу реформировать мобилизацию, и он ждет её реализации, как и "вся страна".

Сырский добавил, что эта колонка — "не для тех, кто спорит в соцсетях", а для тех, кто "каждый день несет на себе бремя войны".

"Нашим воинам все равно, кто кого переспорил в интернете. Им нужны снаряды, ротация, своевременная выплата и уверенность в том, что государство работает в их интересах, а не ссорится. Все, что я написал выше, — именно об этом", — сказал он.

В заключение своего заявления Александр Сырский подчеркнул, что он не воюет с министерством, а воюет с Россией. Также он отметил, что Генеральный штаб никогда не противодействовал министерству: они сотрудничали и будут сотрудничать с любым министром, которого назначит государство.

"Потому что в армии не выбирают, с кем служить. В армии выполняют приказы и делают свою работу. Но делают её качественно. Моя работа — война. Стратегия, фронт, люди. Этим я занимаюсь и буду заниматься дальше. Желательно без интервью и колонок. Украина важнее чьих-либо имен. И Украина выстоит, если каждый будет делать своё дело на своём месте", — заявил Сырский.

Напомним, в Генеральном штабе ВСУ уже заявили, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский по-прежнему занимает свою должность и не подавал в отставку. Аналогичная ситуация с слухами о начальнике штаба Андрее Гнатове — он также продолжает исполнять свои обязанности.

Отметим, что днём 20 июля в анонимных пабликах появилась информация о возможной отставке главнокомандующего Александра Сырского и об отставке начальника штаба Андрея Гнатова. При этом официальных подтверждений не было, но напоминали, что 20 июля должно состояться заседание Ставки Верховного главнокомандующего, на котором может быть принято соответствующее решение.