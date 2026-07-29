Поїздку погодили лише для допомоги військовим: НАБУ не дозволяло зустріч Єрмака із Сирським

НАБУ не погоджувало зустріч колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським під час його поїздки за межі Києва. Однак дозвіл на виїзд був наданий виключно для участі в проєкті з надання правової допомоги військовослужбовцям.

Про це йдеться у дописі на сторінці у Facebook Антикорупційного центру "Межа", який оприлюднив відповідь НАБУ на свій інформаційний запит.

У центрі повідомили, що звернулися до НАБУ із запитом щодо підстав, на яких Андрію Єрмаку дозволили залишити Київ. Раніше суд поклав на нього обов'язок не виїжджати за межі столиці без дозволу детектива, прокурора або суду.

У відповіді НАБУ зазначено, що 13 липня адвокат Єрмака подав клопотання про дозвіл відвідати Київську, Дніпропетровську, Донецьку, Харківську та Запорізьку області. Підставою для поїздки назвали участь у заходах проєкту "Адвокат+", у межах якого він мав надавати правову допомогу військовослужбовцям.

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Як стверджують у "Межі", до клопотання були додані п'ять однотипних листів від військових частин. У них командири зверталися безпосередньо до Єрмака із проханням особисто долучитися до прийому військовослужбовців для надання юридичних консультацій до 24 липня. У листах також зазначалося, що його участь має сприяти вирішенню правових питань військових.

Публікація Антикорупційного центру "Межа" у Facebook Фото: Скриншот

Водночас, як наголошують в Антикорупційному центрі, 16 липня Єрмак зустрівся з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським саме в період, коли мав працювати в межах адвокатського проєкту.

У "Межі" звернули увагу, що дозвіл на виїзд був наданий для надання правової допомоги військовим, а не для проведення зустрічей із керівництвом Збройних сил. Там також зазначили, що після звільнення з посади керівника Офісу президента Єрмак не має офіційних повноважень у сфері оборони.

В організації вважають, що така ситуація може створювати ризики використання погоджених адвокатських поїздок для збереження неформального політичного впливу після звільнення з посади та отримання підозри.

Крім того, у "Межі" нагадали, що відповідно до покладених судом обов'язків Єрмак має носити електронний браслет та не залишати межі Києва без відповідного дозволу.

16 липня видання "Українська правда" писало, що колишній голова Офісу президента Андрій Єрмак відвідав пункт управління головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського в одній з прифронтових областей. За даними джерел видання, поїздка відбулася після відставки міністра оборони Михайла Федорова та на тлі публічного конфлікту між ним і Сирським.Тоді ж ані Єрмак, ані Сирський інформацію про зустріч публічно не коментували.

Крім того, видання "Українська правда" із посиланням на керівника відділу журналістських розслідувань Михайла Ткача повідомляло, що, за словами понад п'яти джерел, керівник Офісу президента Андрій Єрмак міг бути причетний до рішення про відставку Михайла Федорова. Водночас Ткач наголосив, що остаточне рішення ухвалював президент, хоча на нього могли впливати рекомендації найближчого оточення.