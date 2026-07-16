Після відставки Федорова: Єрмак несподівано відвідав пункт управління Сирського, — ЗМІ

Колишній голова Офісу президента Андрій Єрмак відвідав пункт управління головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського в одній з прифронтових областей. За даними джерел, поїздка відбулася на тлі відставки міністра оборони Михайла Федорова та публічного конфлікту між ексміністром і головнокомандувачем.

Як пише видання "Українська правда", посилаючись на співрозмовників серед військових та у правоохоронних органах, Андрій Єрмак близько 19:00 побував у пункті управління головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського в одній з прифронтових областей.

За інформацією джерел видання, візит відбувся на тлі останніх кадрових змін у владі, зокрема після відставки міністра оборони Михайла Федорова. Також зазначається, що цьому передував публічний конфлікт між колишнім очільником оборонного відомства та головнокомандувачем ЗСУ.

Станом на момент публікації новини, ані Андрій Єрмак, ані Олександр Сирський інформацію про зустріч публічно не коментували. "Українська правда" звернулася за коментарем до ексголови ОП та направила офіційний запит головнокомандувачу.

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Відставка Федорова — що про це відомо

Нагадаємо, що Володимир Зеленський вирішив призначити нового міністра оборони через розбіжності між Михайлом Федоровим і головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським щодо ведення війни та роботи Міністерства оборони. Водночас президент заявив, що Федоров залишиться в його команді, однак не уточнив, яку саме посаду він обійматиме.

Після відставки Федоров подякував команді за спільну роботу та заявив, що й надалі працюватиме над розвитком оборонних технологій і зміцненням обороноздатності України.

Згодом, у центрі Києва на площі Івана Франка пройшла акція на його підтримку. Учасники скандували: "Разом і до кінця", називали Федорова ефективним керівником і закликали владу дослухатися до людей. Акція відбулася після того, як під час перезавантаження уряду президент Володимир Зеленський не запропонував кандидатуру Федорова на повторне призначення міністром оборони.

Крім того, Федоров розповів, що спочатку погодився працювати з Олександром Сирським, хоча знав, що президент не планує змінювати головнокомандувача. Однак, за словами ексміністра, між ними виникли серйозні розбіжності, адже Сирський нібито блокував його ініціативи та не хотів відкрито обговорювати проблемні питання. Також він заявив, що після цього головнокомандувач висунув йому ультиматум, через що їхня подальша співпраця стала неможливою.

Також 16 липня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський публічно відреагував на відставку Михайла Федорова. У своєму дописі він подякував ексміністру за роботу. При цьому Сирський не коментував інформацію про можливий конфлікт із Федоровим чи причини його відставки.