После отставки Федорова: Ермак неожиданно посетил пункт управления Сырского, — СМИ

Бывший глава Офиса президента Андрей Ермак посетил пункт управления главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в одной из прифронтовых областей. По данным источников, поездка состоялась на фоне отставки министра обороны Михаила Федорова и публичного конфликта между экс-министром и главнокомандующим.

Как пишет издание "Украинская правда" со ссылкой на собеседников из числа военных и сотрудников правоохранительных органов, Андрей Ермак около 19:00 побывал в пункте управления главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского в одной из прифронтовых областей.

По информации источников издания, визит состоялся на фоне последних кадровых перестановок во власти, в частности после отставки министра обороны Михаила Федорова. Также отмечается, что этому предшествовал публичный конфликт между бывшим главой оборонного ведомства и главнокомандующим ВСУ.

На момент публикации новости ни Андрей Ермак, ни Александр Сырский публично не комментировали информацию о встрече. "Украинская правда" обратилась за комментарием к бывшему главе ОП и направила официальный запрос главнокомандующему.

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Отставка Федорова — что об этом известно

Напомним, что Владимир Зеленский решил назначить нового министра обороны из-за разногласий между Михаилом Федоровым и главнокомандующим ВСУ Александром Сырским по вопросам ведения войны и работы Министерства обороны. В то же время президент заявил, что Федоров останется в его команде, однако не уточнил, какую именно должность он будет занимать.

После отставки Федоров поблагодарил команду за совместную работу и заявил, что и впредь будет работать над развитием оборонных технологий и укреплением обороноспособности Украины.

Впоследствии в центре Киева на площади Ивана Франко прошла акция в его поддержку. Участники скандировали: "Вместе и до конца", называли Федорова эффективным руководителем и призывали власти прислушаться к людям. Акция состоялась после того, как в ходе перестановки в правительстве президент Владимир Зеленский не предложил кандидатуру Федорова на повторное назначение министром обороны.

Кроме того, Федоров рассказал, что сначала согласился работать с Александром Сырским, хотя знал, что президент не планирует менять главнокомандующего. Однако, по словам экс-министра, между ними возникли серьезные разногласия, поскольку Сирский якобы блокировал его инициативы и не хотел открыто обсуждать проблемные вопросы. Также он заявил, что после этого главнокомандующий выдвинул ему ультиматум, из-за чего их дальнейшее сотрудничество стало невозможным.

Кроме того, 16 июля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский публично отреагировал на отставку Михаила Федорова. В своём посте он поблагодарил экс-министра за работу. При этом Сырский не комментировал информацию о возможном конфликте с Федоровым или причины его отставки.