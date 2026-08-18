Двоє нардепів від "Слуги народу" вирішили скласти мандати: один із них пояснив причину, — ЗМІ

Народні депутати від "Слуги народу" Андрій Жупанин та Остап Шипайло написали заяви про складання депутатських повноважень. Жупанин пояснив своє рішення бажанням застосувати досвід в енергетичній сфері на практиці напередодні складної зими, тоді як Шипайло наразі не коментував свій крок.

Як повідомив народний депутат від партії "Голос" Олексій Гончаренко на своїй сторінці у Telegram, обидва парламентарі подали заяви про складання мандатів.

Андрій Жупанин був обраний до Верховної Ради у 2019 році за списком "Слуги народу". Він працював у Комітеті з питань енергетики та ЖКП, очолював підкомітет з газової політики, а з 2024 року був заступником голови комітету. Також Жупанин відомий роботою над євроінтеграційними законопроєктами в енергетичній сфері.

У коментарі "Українській правді" депутат підтвердив подання заяви та пояснив, що хоче застосувати набуті знання й досвід в енергетиці на практиці, щоб допомогти Україні підготуватися до складного опалювального сезону.

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Другим депутатом, який вирішив скласти мандат, є Остап Шипайло. Він був обраний до Ради у 2019 році за списком "Слуги народу" та входив до парламентського Комітету з питань енергетики та ЖКП.

До обрання народним депутатом Шипайло займався підприємницькою діяльністю, зокрема був керівником компаній у сфері будівництва та енергетики. Наразі він не повідомляв про причини рішення скласти депутатські повноваження.

Водночас "Рух Чесно" звертав увагу на його голосування за законопроєкт №12414 у липні 2025 року, який передбачав зміни у роботі НАБУ та САП, а також на підтримку містобудівної реформи №5655. Крім того, у декларації за 2019 рік Шипайло вказував 21 млн гривень готівкових коштів.

Крім того, 18 серпня народна депутатка Мар’яна Безуглая заявила, що повернулася до фракції "Слуга народу", з якої вийшла влітку 2024 року.

Також повідомлялося, що президент Володимир Зеленський сьогодні може внести до Верховної Ради кандидатури Євгена Хмари на посаду міністра оборони та Андрія Сибіги — на посаду глави МЗС. Голосування щодо них, імовірно, проведуть завтра на пленарному засіданні.