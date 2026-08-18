"Можливо, це тимчасово": Безугла повернулася до фракції "Слуга народу"

Народна депутатка Мар’яна Безуглая заявила, що повернулася до фракції "Слуга народу", з якої вийшла влітку 2024 року.

Своє рішення вона пояснила необхідністю створити спеціальну комісію з питань військової юстиції, яку не може очолювати позафракційний народний депутат, а також мати стабільне право брати участь у всіх нарадах. Про це Безугла написала в соцмережах.

Ще 15 липня вона розповідала, що була на закритому засіданні фракції з президентом Володимиром Зеленським, де знову виступила проти тодішнього головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

"Завтра доведеться знову вступити до "Слуги народу", тому що мені блокують постанову ТСК щодо системи військової юстиції, а конкретно блокує голова регламентного комітету "Слуги" Кальченко, якому байдуже, що в армії немає справедливості: він грається з комами в регламенті й шукає, що нардеп не може збирати ТСК. Отже, мені прийдеться вступити до "Слуги народу", щоб він перестав гратися з комами й пропустив постанову до зали. І нарешті ми з колегами отримали мандат на військову юстицію, що мало бути зроблено багато років тому", — писала Безугла.

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Вона висловила надію, що повернулася тимчасово.

Відсторонення Безуглої: що відомо

Народна депутатка України та колишня заступниця голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Мар’яна Безугла була виключена з партії "Слуга народу" після того, як голова партії, Олена Шуляк, задовольнила її заяву про вихід із політичної сили 6 лютого 2024 року.

17 липня 2024 року Мар’яна Безугла вийшла зі фракції партії "Слуга народу" у Верховній Раді за власною заявою. Через шість днів, 23 липня, відбулося засідання регламентного комітету Верховної Ради, на якому народні депутати не змогли виключити Мар’яну Безуглу з складу комітету з питань національної безпеки та оборони. Причиною такої ситуації стала відсутність кворуму через дії представників політичної сили "Слуга народу".

У вересні 2024 року проект постанови Верховної Ради про звільнення народної депутатки Мар’яни Безуглої з комітету з питань оборони вніс голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія. У тій же постанові пропонувалося обрати депутатку членом комітету з питань зовнішньої політики.

Сама ж Безугла опублікувала у соцмережах свою заяву про перехід до комітету з питань зовнішньої політики.

19 вересня того ж року Верховна Рада все-таки звільнила Безуглу з посади заступника голови комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. За прийняте рішення проголосували 252 народні депутати.

Вона перейшла до комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва.

31 липня 2025 року відбулася перша трансляція з Верховної Ради за час повномасштабної війни. Нардеп Олексій Гончаренко повідомляв, що Мар’яна Безуглая перешкоджала виступів інших, і весь парламент кричав їй "ганьба". Після цього депутат Ярослав Железняк подав заяву про усунення колеги з засідання.

Народна депутатка від фракції "Голос" Олександра Устинова заявила, що головним приводом для розгляду питання про відсторонення Безуглої стали її висловлювання щодо загибелі парламентарія Ярослава Рущишина. Устинова підкреслила, що за шість років Безугла "нічим не запам'яталася, крім скандалів" і була одноголосно виключена з оборонного комітету через свою поведінку.

Сама Безугла заявила, що оскаржує рішення Регламентного комітету ВРУ про її відсторонення від засідань у суді. Вона поскаржилася на подвійні стандарти щодо різних народних депутатів.

У березні 2026 року Генеральна прокуратура порушила кримінальні справи проти Безуглої, зокрема за державну зраду, через можливу шкоду оборонній спроможності України в умовах воєнного стану. Публічні заяви парламентаря, які могли вплинути на розстановку військ і моральний дух армії, стали підставою для розслідування.