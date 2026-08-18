"Возможно, это временно": Безуглая вернулась во фракцию "Слуга народа"

Народный депутат Марьяна Безуглая заявила, что вернулась во фракцию «Слуга народа», из которой ушла летом 2024 года.

Свое решение она объяснила необходимость создать спецкомиссию по военной юстиции, которую не может возглавлять внефракционный нардеп, а также иметь стабильное право участвовать во всех совещаниях. Об этом Безуглая написала в соцсетях.

Еще 15 июля она рассказывала, что была на закрытом заседании фракции с президентом Владимиром Зеленским, где снова выступила против тогдашнего главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

"Затра придется вступить снова в "Слугу народа", потому что мне блокируют постановление ВСК о системе военной юстиции, а конкретно блокирует руководитель регламентного комитета "слуга" Кальченко, которому плевать на то, что нет справедливости в армии: он играет запятыми в регламенте и ищет, что внефракционный нардеп. Итак, мне придется поступить в "Слугу Народа", чтобы он перестал играть запятыми и пропустил постановление в зал. И наконец мы с коллегами получили мандат на военную юстицию, что должно было быть сделано Много лет назад", — писала Безуглая.

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Она выразила надежду, что вернулась временно.

Отстранение Безуглой: что известно

Народный депутат Украины и и экс-заместитель председателя комитета Верховной Рады по нацбезопасности Марьяна Безуглая была исключена из партии "Слуга народа" после того, как председатель партии, Елена Шуляк, удовлетворила ее заявление о выходе из политической силы 6 февраля 2024 года.

17 июля 2024 года, Марьяна Безуглая вышла из фракции партии "Слуга народа" в Верховной Раде по собственному заявлению. Через шесть дней, 23 июля, состоялось заседание регламентного комитета Верховной Рады, на котором нардепы не смогли исключить Марьяну Безуглую из состава комитета по национальной безопасности и обороне. Причина такой ситуации — отсутствие кворума из-за действий представителей политической силы "Слуга народа".

В сентябре 2024 года проект постановления Верховной Рады об увольнении нардепа Марьяны Безуглой из оборонного комитета внес председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия. В том же постановлении предлагалось избрать депутата членом комитета по вопросам внешней политики.

Сама же Безуглая публиковала в соцсетях свое заявление о переходе в комитет по вопросам внешней политики.

19 сентября того же года Верховная Рада таки уволила Безуглую с должности заместителя комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. За принятое решение проголосовали 252 народных депутата.

Она перешла в комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.

31 июля 2025 года состоялась первая трансляция из Верховной Рады за время полномасштабной войны. Нардеп Алексей Гончаренко сообщал, что Марьяна Безуглая препятствовала выступлениям других, и весь парламент кричал ей "позор". После этого депутат Ярослав Железняк подал заявление об удалении коллеги с заседания.

Нардеп от фракции "Голос" Александра Устинова заявила, что основным поводом для рассмотрения отстранения Безуглой стали ее высказывания о гибели парламентария Ярослава Рущишина. Устинова подчеркнула, что за шесть лет Безуглая "ничем не запомнилась, кроме скандалов" и была единогласно изгнана из оборонного комитета из-за своего поведения.

Сама Безуглая заявила, что оспаривает решение Регламентного комитета ВРУ о своем отстранении от заседаний через суд. Она пожаловалась на двойные стандарты в отношении к различным нардепам.

В марте 2026 года Генпрокуратура открыла уголовные производства против Безуглой, в частности за госизмену, из-за возможного вреда обороноспособности Украины в условиях военного положения. Публичные заявления парламентария, которые могли повлиять на расположение войск и мораль армии, стали основанием для расследования.