Отстранение Безуглой: нардеп подала в суд на комитет Рады

Народный депутат Марьяна Безуглая оспаривает решение Регламентного комитета ВРУ о своем отстранении от заседаний из-за позиции в парламенте. Она отмечает двойные стандарты в отношении к различным парламентариям.

В своем телеграмм-канале Безуглая сообщила о подаче иска в суд о незаконности решения комитета, который в третий раз рассматривал вопрос ее отстранения. Причиной названо якобы препятствование деятельности коллег из-за съемки заседаний в день официальных трансляций и ношения таблички "Власть — это народ". При этом аналогичные действия других депутатов, в частности прямые трансляции нардепа от "ЕС" Алексея Гончаренко, остаются без внимания.

"Нардеп Железняк написал, что я якобы препятствовала деятельности народных депутатов, снимая заседание Парламента в день, когда были официально разрешены прямые трансляции. Но по Гончаренко, который делает прямые трансляции уже годами, ни у кого нет вопросов. За то, что якобы ходила по залу с табличкой "Власть — это народ", что якобы препятствовало коллегам, но по блокированию трибуны, многочисленным табличкам и срывам заседаний Парламента со стороны "Европейской солидарности" или "Голоса" вопросов нет", — говорится в заметке.

Подчеркивается, что любые действия нардепа в зале являются частью демократического процесса, если не нарушают закон, и что ранее суд признавал незаконным два случая отстранения депутатов. Кроме того, отсутствие реакции на блокирование трибуны, многочисленные таблички и срывы заседаний со стороны некоторых фракций свидетельствует о выборочном применении правил.

"Тищенко никому не мешает, и никто постановления на отлучение его от заседаний не подает. Вообще, ни по одному нардепу, которые находятся под следствием, преимущественно за коррупционные преступления нет попыток", — пишет нардеп.

Безуглая отмечает, что в отношении других парламентариев, в том числе тех, кто находится под следствием, постановления на отстранение не подают. Она также напоминает о собственном участии в исключении экс-нардепа Левочкина из комитета по нацбезопасности. Двойные стандарты в парламенте, по ее мнению, вызывают возмущение среди некоторых коллег и подчеркивают неравенство в отношении к депутатам.

Отстранение Марьяны Безуглой: что известно

Отметим, что 19 августа народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк опубликовал сообщение, в котором сообщил, что Регламентный комитет в третий раз рассмотрел вопрос и поддержал его постановление об отстранении Марьяны Безуглой от заседаний Верховной Рады. Причиной названо систематическое нарушение регламента и антисоциальное поведение. Депутат на заседание комитета не явилась.

Публикация Ярослава Железняка в Telegram Фото: Скриншот

За отстранение проголосовали пять членов комитета. Более того, на следующий день запланировано голосование в сессионном зале парламента, и по предварительной информации, сюрпризов ожидать не стоит.

Народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко подтвердил, что сегодня проходило заседание Согласительного совета Верховной Рады. Основной вопрос повестки дня — дальнейшие действия в отношении Марьяны Безуглой.

"Возможно сейчас снова будут инициировать заседание регламентного комитета, чтобы все же наказать Безуглую. В понедельник этого сделать не удалось — Слуги не дали. Сегодня должна была извиниться. Не извинилась. Только похвалила Президента. Поэтому сейчас перерыв", — говорится в заметке.

Публикация Алексея Гончаренко в Telegram Фото: Скриншот

В конце концов, регламентный комитет собрался для рассмотрения вопроса. В повестке дня предусмотрены предложения отстранить Марьяну Безуглую на два заседания. Если постановление поддержат на голосовании, депутат не будет участвовать в работе парламента до конца текущей недели.

Публикация Алексея Гончаренко в Telegram Фото: Скриншот

Ранее Фокус писал, что Марьяна Безуглая считает проведение прямых трансляций заседаний Верховной Рады нарушением рабочего регламента. По словам Алексея Гончаренко, такие трансляции он не использует для того, чтобы депутаты "голосовали за все под шумок". В ответ Безуглая предложила отстранить Гончаренко от участия в пленарных заседаниях парламента из-за проведения прямых трансляций.

Кроме этого, во время рассмотрения законопроекта о восстановлении полномочий НАБУ и САП Марьяна Безуглая выходила к трибуне с планшетом с надписью "Власть — это народ" и препятствовала выступлениям коллег.