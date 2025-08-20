Відсторонення Безуглої: нардепка подала до суду на комітет Ради

Народна депутатка Мар’яна Безугла оскаржує рішення Регламентного комітету ВРУ про своє відсторонення від засідань через позицію у парламенті. Вона наголошує на подвійних стандартах у ставленні до різних парламентаріїв.

У своєму телеграм-каналі Безугла повідомила про подання позову до суду щодо незаконності рішення комітету, який втретє розглядав питання її відсторонення. Причиною названо нібито перешкоджання діяльності колег через зйомку засідань у день офіційних трансляцій та носіння таблички "Влада — це народ". При цьому аналогічні дії інших депутатів, зокрема прямі трансляції нардепа від "ЄС" Олексія Гончаренка, залишаються без уваги.

"Нардеп Железняк написав, що я нібито перешкоджала діяльності народних депутатів, знімаючи засідання Парламенту в день, коли були офіційно дозволені прямі трансляції. Але щодо Гончаренка, який робить прямі трансляції вже роками, ні в кого немає питань. За те, що нібито ходила по залу з табличкою "Влада — це народ", що нібито перешкоджало колегам, але щодо блокувань трибуни, численних табличок і зривів засідань Парламенту з боку "Європейської солідарності" чи "Голосу" питань немає", — йдеться в дописі.

Підкреслюється, що будь-які дії нардепа у залі є частиною демократичного процесу, якщо не порушують закон, і що раніше суд визнавав незаконним два випадки відсторонення депутатів. Крім того, відсутність реакції на блокування трибуни, численні таблички та зриви засідань з боку деяких фракцій свідчить про вибіркове застосування правил.

"Тищенко нікому не муляє, і ніхто постанови на відлучення його від засідань не подає. Взагалі, щодо жодного нардепа, які знаходяться під слідством, переважно за корупційні злочини немає спроб", — пише нардепка.

Безугла зазначає, що стосовно інших парламентаріїв, зокрема й тих, хто перебуває під слідством, постанов на відсторонення не подають. Вона також нагадує про власну участь у виключенні екснардепа Льовочкіна з комітету з нацбезпеки. Подвійні стандарти у парламенті, на її думку, викликають обурення серед деяких колег і підкреслюють нерівність у ставленні до депутатів.

Відсторонення Мар’яни Безуглої: що відомо

Зазначимо, що 19 серпня народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк опублікував допис, у якому повідомив, що Регламентний комітет втретє розглянув питання та підтримав його постанову про відсторонення Мар’яни Безуглої від засідань Верховної Ради. Причиною названо систематичне порушення регламенту та антисоціальну поведінку. Депутатка на засідання комітету не з’явилася.

За відсторонення проголосували п’ятеро членів комітету. Ба більше, наступного дня заплановане голосування у сесійній залі парламенту, і за попередньою інформацією, сюрпризів очікувати не варто.

Народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко підтвердив, що сьогодні проходило засідання Погоджувальної ради Верховної Ради. Основне питання порядку денного — подальші дії щодо Мар’яни Безуглої.

"Можливо зараз знову будуть ініціювати засідання регламентного комітету, щоб все ж таки покарати Безуглу. В понеділок цього зробити не вдалось — Слуги не дали. Сьогодні мала вибачитись. Не вибачилась. Лише похвалила Президента. Тому зараз перерва", — йдеться в дописі.

Зрештою, регламентний комітет зібрався для розгляду питання. У порядку денному передбачені пропозиції відсторонити Мар’яну Безуглу на два засідання. Якщо постанову підтримають на голосуванні, депутатка не братиме участі у роботі парламенту до кінця поточного тижня.

Раніше Фокус писав, що Мар’яна Безугла вважає проведення прямих трансляцій засідань Верховної Ради порушенням робочого регламенту. За словами Олексія Гончаренка, такі трансляції він не використовує для того, щоб депутати "голосували за все під шумок". У відповідь Безугла запропонувала відсторонити Гончаренка від участі у пленарних засіданнях парламенту через проведення прямих трансляцій.

Окрім цього, під час розгляду законопроєкту про відновлення повноважень НАБУ та САП Мар’яна Безугла виходила до трибуни з планшетом із написом "Влада — це народ" та перешкоджала виступам колег.