Транслює засідання онлайн: Безугла хотіла відсторонити Гончаренка від засідань Ради

Проведення прямих трансляцій засідань Ради, на думку Мар'яни Безуглої, порушують робочий регламент. Олексій Гончаренко каже, що не дозволяє нардепам "голосувати за все під шумок".

Народна депутатка Мар'яна Безугла запропонувала відсторонити свого колегу Олексія Гончаренка від пленарних засідань у залі Верховної Ради за проведення прямих трансляцій. Про це депутатка повідомила в Telegram.

За його словами, на засіданні регламентного комітету парламенту Безугла сказала, що хтось "перешкоджав виступам депутатів", які тією чи іншою мірою підтримали ліквідацію незалежності НАБУ і САП.

"А Мар'яна у нас, як ми знаємо, за це голосувала. Тепер каже, що ще потрібно покарати Гончаренка, який показує трансляцію Ради. Ось і причина — відсторонити мене, щоб я не знімав і не показував людям те, що відбувається в парламенті, і під шумок усе голосувати", — зауважив він.

Гончаренко також показав фрагмент відеовиступу Безуглої, на якому вона говорить про перешкоджання діяльності багатьох депутатів на засіданні щодо реформування НАБУ.

"Я теж іноді можу ексцентрично поводитися, але ніколи не обзиваю колег під час офіційного виступу. Це характерний і негативний прецедент. Гончаренко регулярно порушує встановлений режим роботи Ради і веде онлайн-трансляції. Це вже не перший рік відбувається", — сказала політикиня.

Також Безугла розповіла, як їй заважали виступати колеги з партії "Голос". У підсумку пропозиція Безуглої відсторонити Гончаренка не пройшла, написала в Telegram нардеп Ярослая Железняк.

"Чотири на чотири" вийшло за голосами. Наступною буде моя заява разом із колегами відсторонити Безуглу... Замість того, щоб відсторонити її від участі в засіданні, Комітет навіть не проголосував зробити зауваження. Це за явних порушень регламенту", — повідомив він.

За твердженням Железняка, саме Безуглу слід було б відсторонити від участі в засіданнях парламентів. Однак комітет не став голосувати навіть за будь-яке зауваження на її адресу.

"Це за явних порушень Регламенту. Взагалі нічого. Навіть пропозицію на одне засідання прибрати "Слуги" не проголосували", — підсумував він.

Нагадаємо, під час розгляду в Раді законопроєкту про відновлення повноважень НАБУ і САП Гончаренко звинувачував Безуглу в тому, що вона заважала виступати йому та іншим депутатам. Нардеп виходила до трибуни з планшетом із написом "Влада — це народ".

Мар'яна Безугла раніше критикувала хід і результати Курської операції ЗСУ. На її думку, українські військові зазнали величезних втрат і за це ніхто не поніс покарання.