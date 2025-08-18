Транслирует заседания онлайн: Безуглая хотела отстранить Гончаренко от заседаний Рады

Проведение прямых трансляций заседаний Рады, по мнению Марьяны Безуглой, нарушают рабочий регламент. Алексей Гончаренко говорит, что не позволяет нардепам "голосовать за все под шумок".

Related video

Народный депутат Марьяна Безуглая предложила отстранить своего коллегу Алексея Гончаренко от пленарных заседаний в зале Верховной Рады за проведение прямых трансляций. Об этом депутат сообщил в Telegram.

По его словам, на заседании регламентного комитета парламента Безуглая сказала, что кто-то "препятствовал выступлениям депутатов", которые в той или иной степени поддержали ликвидацию независимости НАБУ и САП.

"А Марьяна у нас, как мы знаем, за это голосовала. Теперь говорит, что еще нужно наказать Гончаренко, показывающего трансляцию Рады. Вот и причина — отстранить меня, чтобы я не снимал и не показывал людям происходящее в парламенте и под шумок все голосовать", — заметил он.

Гончаренко также показал фрагмент видеовыступления Безуглой, на котором она говорит о препятствовании деятельности многих депутатов на заседании по реформированию НАБУ.

"Я тоже иногда могу эксцентрично себя вести, но никогда не обзываю коллег во время официального выступления. Это характерный и негативный прецедент. Гончаренко регулярно нарушает установленный режим работы Рады и ведет онлайн-трансляции. Это уже не первый год происходит", — сказала политик.

Также Безуглая рассказала, как ей мешали выступать коллеги из партии "Голос". В итоге предложение Безуглой отстранить Гончаренко не прошло, написал в Telegram нардеп Ярослая Железняк.

"Четыре на четыре" получилось по голосам. Следующим будет мое заявление вместе с коллегами отстранить Безуглую… Вместо того чтобы отстранить ее от участия в заседании, Комитет даже не проголосовал сделать замечание. Это при явных нарушениях регламента", — сообщил он.

По утверждению Железняка, именно Безуглую следовало бы отстранить от участия в заседаниях парламентах. Однако комитет не стал голосовать даже за какое-либо замечание в ее адрес.

"Это при явных нарушениях Регламента. Вообще ничего. Даже предложение на одно заседание убрать "Слуги" не проголосовали", — подытожил он.

Напомним, во время рассмотрения в Раде законопроекта о восстановлении полномочий НАБУ и САП Гончаренко обвинял Безуглую в том, что она мешала выступать ему и другим депутатам. Нардеп выходила к трибуне с планшетом с надписью "Власть — это народ".

Марьяна Безуглая ранее критиковала ход и результаты Курской операции ВСУ. По ее мнению, украинские военные понесли огромные потери и за это никто не понес наказания.