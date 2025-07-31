Безуглая мешала нардепам накануне голосования за НАБУ и САП: депутаты просят ее наказать

Народный депутат Марьяна Безуглая во время рассмотрения Верховной Радой законопроекта о восстановлении полномочий Национального антикоррупционного бюро и Специальной антикоррупционной прокуратуры препятствовала выступлениям коллег. Она выходила к трибуне с планшетом с надписью "Власть — это народ".

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Впервые с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину происходила прямая трансляция заседания Рады. Народный депутат Алексей Гончаренко отметил, что Марьяна Безуглая мешала выступать ему и другим парламентариям.

Безуглая во время выступления Гончаренко закрывала его планшетом с лозунгом Фото: Скрин видео

Безуглая становилась перед трибуной, за которой выступал Гончаренко, и показывала на камеру свой планшет с лозунгом.

"Вся Рада кричит Безуглий — позор", — написал нардеп.

Гончаренко рассказал, что депутаты попросили удалить Безуглую с заседания Рады Фото: скриншот

С тем же планшетом Марьяна Безуглая вышла к трибуне и во время речи депутата Ярослава Юрчишина. Она вернулась за пульт после того, как председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук попросил ее не мешать и занять свое место.

Кроме того, Марьяна Безуглая снимала на телефон народного депутата, 5-го президента Украины Петра Порошенко во время его выступления за трибуной и подходила к нему после того, как он завершил речь.

Марьяна Безуглая снимала на телефон выступление Петра Порошенко Фото: Скрин видео

Марьяну Безуглую просили исключить из заседания

Нардеп Ярослав Железняк попросил удалить Марьяну Безуглую с заседания после того, как она препятствовала его выступлению, а также мешала высказываться депутатам Алексею Гончаренко, Петру Порошенко и Ярославу Юрчишину.

"Народный депутат Марьяна Безуглая мешала нам выступать, перекрывая в том числе микрофон. Я подаю заявление согласно статье 51 регламента об удалении госпожи Марьяны с заседания", — сказал Железняк.

Это предложение поддержал нардеп Максим Бужанский. Впрочем спикер Руслан Стефанчук не поставил на голосование это требование.

Гончаренко также отметил, что Безуглая после голосования за закон о НАБУ и САП подошла с телефоном к Железняку и начала снимать его.

Безуглая во время заседания Рады снимала на камеру телефона Железняка Фото: Скрин видео

Безуглая голосовала "за" закон о НАБУ и САП

Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале сообщила, что голосовала "за" президентский закон о восстановлении полномочий НАБУ и САП.

Напомним, во время голосования 31 июля Верховная Рада поддержала предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским закон о возвращении независимости НАБУ и САП. "За" проголосовал 331 народный депутат. Во время голосования под Мариинским парком собрался митинг.

Марьяна Безуглая, которая голосовала за закон № 12414 об ограничении полномочий НАБУ и САП, 24 июля пришла на митинг в поддержку антикоррупционных органов с планшетом с надписью "Отставка Сырского".