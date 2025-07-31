Безугла заважала нардепам напередодні голосування за НАБУ і САП: депутати просять її покарати

Народна депутатка Мар'яна Безугла під час розгляду Верховною Радою законопроєкту про відновлення повноважень Національного антикорупційного бюро і Спеціальної антикорупційної прокуратури перешкоджала виступам колег. Вона виходила до трибуни з планшетом із написом "Влада — це народ".

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Вперше від початку повномасштабного вторгнення РФ до України відбувалася пряма трансляція засідання Ради. Народний депутат Олексій Гончаренко зазначив, що Мар'яна Безугла заважала виступати йому й іншим парламентарям.

Безугла під час виступу Гончаренка закривала його планшетом з гаслом Фото: Скрин відео

Безугла ставала перед трибуною, за якою виступав Гончаренко, і показувала на камеру свій планшет із гаслом.

"Вся Рада кричить Безуглій — ганьба", — написав нардеп.

Гончаренко розповів, що депутати попросили вилучити Безуглу з засідання Ради Фото: скриншот

З тим самим планшетом Мар'яна Безугла вийшла до трибуни і під час промови депутата Ярослава Юрчишина. Вона повернулася за пульт після того, як голова Верховної Ради Руслан Стефанчук попросив її не заважати та зайняти своє місце.

Крім того, Мар'яна Безугла знімала на телефон народного депутата, 5-го президента України Петра Порошенка під час його виступу за трибуною та підходила до нього після того, як він завершив промову.

Мар'яна Безугла знімала на телефон виступ Петра Порошенка Фото: Скрин відео

Мар'яну Безуглу просили виключити з засідання

Нардеп Ярослав Железняк попросив вилучити Мар'яну Безуглу з засідання після того, як вона перешкоджала його виступу, а також заважала висловлюватися депутатам Олексію Гончаренку, Петру Порошенку та Ярославу Юрчишину.

"Народна депутатка Мар'яна Безугла заважала нам виступати, перекриваючи в тому числі мікрофон. Я подаю заяву згідно зі статтею 51 регламенту щодо вилучення пані Мар'яни з засідання", — сказав Железняк.

Цю пропозицію підтримав нардеп Максим Бужанський. Втім спікер Руслан Стефанчук не поставив на голосування цю вимогу.

Гончаренко також зазначив, що Безугла після голосування за закон про НАБУ і САП підійшла з телефоном до Железняка і почала знімати його.

Безугла під час засідання Ради знімала на камеру телефону Железняка Фото: Скрин відео

Безугла голосувала "за" закон про НАБУ і САП

Мар'яна Безугла у своєму Telegram-каналі повідомила, що голосувала "за" президентський закон про відновлення повноважень НАБУ і САП.

Нагадаємо, під час голосування 31 липня Верховна Рада підтримала запропонований президентом України Володимиром Зеленським закон про повернення незалежності НАБУ і САП. "За" проголосував 331 народний депутат. Під час голосування під Маріїнським парком зібрався мітинг.

Мар'яна Безугла, яка голосувала за закон № 12414 про обмеження повноважень НАБУ і САП, 24 липня прийшла на мітинг на підтримку антикорупційних органів з планшетом із написом "Відставка Сирського".