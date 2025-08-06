"Украинское войско в очередной раз повернуло не туда": Безуглая высказалась о годовщине Курской операции

Депутат раскритиковала, что Украина не использовала время относительного спокойствия на Сумщине для ее укрепления, чем впоследствии воспользовались россияне и успешно расширили фронт, захватив приграничные села и приблизившись к областному центру.

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Народный депутат Марьяна Безуглая считает, что Курская операция помогла главкому ВСУ Александру Сырскому закрепиться на должности, а украинское войско понесло огромные потери и никто не понес за это наказание. Об этом она написала в своем телеграмм-канале.

По мнению депутата, Сырский затеял Курскую операцию — свой "реабилитационный" проект, потому что якобы оказался под реальной угрозой увольнения в связи с многочисленными организационными просчетами и провалом обороны Харьковщины.

Среди положительных аспектов Курской операции Безуглая назвала политическое значение, поскольку она разбила миф о неприкосновенной ядерной державе. Кроме того, были задействованы сильные штурмовые подразделения с учетом предыдущих ошибок и частично смещен фокус российского внимания на защиту собственных территорий.

Среди ошибок, по мнению депутата, — плохое планирование операции, потому что она не была рассчитана на длительную перспективу. По словам Безуглой, были проблемы с недоукомплектованностью бригад и отводом огромного количества войск. Решение командования привело к потере ключевых городов и прорыву к Покровску и Константиновке, говорится в заметке.

Марьяна Безуглая также раскритиковала, что Украина не использовала время относительного спокойствия на Сумщине для ее укрепления, чем впоследствии воспользовались россияне и успешно расширили фронт, захватив приграничные села и приблизившись к областному центру.

"Александр Сырский удачно использовал свой основной талант — делать стремительные, неожиданные прорывы с использованием значительных ресурсов и последующими потерями собственных людей. За все это ни Сырский, ни другие его командиры не были не только наказаны и сняты с должностей, а наоборот, это позволило Главкому ВСУ закрепиться, а украинское войско в очередной раз повернуло не туда", — резюмировала депутат.

Пост Марьяны Безуглой

Годовщина вторжения ВСУ в Курскую область

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Россия потеряла более 77 тысяч бойцов на Курщине, а на пике Курской операции украинские силы контролировали до 1300 км² вражеской территории.

21 июля в подразделении "Скала" рассказали об успешном наступлении в Курской области, в результате которого удалось взять под контроль населенный пункт и урочище Новый Путь.

Во время боев на Курщине на территории России группа украинских защитников попала в окружение. Им пришлось прорываться через кукурузное поле, а затем вернуться за техникой.