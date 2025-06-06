"Среди мин и под лунным светом": группа бойцов ВСУ вышла из окружения на Курщине

Во время боев на Курщине на территории России группа украинских защитников попала в окружение. Им пришлось прорываться через кукурузное поле, а затем вернуться за техникой.

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Об этом случае рассказал командир ЗУ-23-2 в зенитно-ракетном дивизионе 17 отдельной тяжелой механизированной бригады имени Константина Пестушко, зенитчик с позывным "Орбит".

По его словам, во время Курской операции его зенитный расчет работал на прикрытии артиллерии. На этом направлении было много работы — враг активно применял БПЛА, в частности "Орланы" и "Ланцеты".

"Получили по радио информацию о возможном прорыве техники врага. Я отдал приказ экипажу занять полную боевую готовность. Вскоре по нам начали бить КАБами и артиллерией. Затем в наступление пошли два БМП и танк. Совместному расчету удалось зениткой вывести танк из строя", — рассказывает "Орбит".

После боя группа "Орбита" отошла к позициям артиллеристов. Они получили от командования маршрут отхода. После этого подразделение разбилось на группы. Первая вышла без потерь, вторая попала под плотный пулеметный огонь. Экипаж сформировал собственную группу — более 15 человек, которую возглавил "Орбит" — и отправились по полям, без укрытия, среди мин и под лунным светом.

"Темнело рано, а в поле — негде спрятаться. Пробирались через кукурузу, мимо "зубов дракона", под наблюдением вражеского дрона. Когда наконец добрались до точки сбора, услышали из кустов: "Стоять! Кто такие?" — к счастью, свои. Проверили позывные и провели к месту сбора для эвакуации", — вспоминает боец.

Военнослужащий ВСУ с позывным "Орбит"

Но после этого сложности не закончились — ВС РФ накрыли место сбора авиацией — два КАБа упали всего в 20 метрах. Взрывной волной повыбивало стекла, но благодаря тому, что люди были за двумя стенами, обошлось без потерь. Было принято решение эвакуироваться, не дожидаясь рассвета. И всех удалось вывезти.

До войны "Орбит" работал мастером технологической смены на Ингулецком комбинате. После полномасштабного российского вторжения прикрывал тыловые подразделения возле Мариуполя, участвовал в Херсонской наступательной операции, а затем — в тяжелых оборонительных боях на Красной Горе.

Впоследствии экипаж Орбита действовал под Константиновкой — прикрывали артиллерийские подразделения бригады, в частности самоходный дивизион. За то время сбили 14 вражеских дронов, среди которых "Орланы" и "Ланцеты".

Дома мужчину ждет жена, дети, мама.

Напомним, что ранее сообщалось, что боец Сил обороны получил 16 пулевых ранений и выжил и попал в плен к россиянам.

Ранее боец 3 штурмовой бригады 2 штурмового батальона с позывным "Гектор" несмотря на ранения вытаскивал с поля четырех собратьев. Это произошло на Покровском направлении в районе села Андреевка.