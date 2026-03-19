Марьяну Безуглую подозревают в госизмене: против нее открыли уголовное производство, — нардеп

Генпрокуратура открыла уголовные производства против нардепа Марьяны Безуглой, в частности за госизмену, из-за возможного вреда обороноспособности Украины в условиях военного положения. Публичные заявления парламентария, которые могли повлиять на расположение войск и мораль армии, стали основанием для расследования.

На своей странице в Facebook нардеп от "Батькивщины" Сергей Тарута сообщил, что следствие сосредоточено на проверке того, могли ли публичные заявления Безуглой нанести вред украинским военным. По его словам, после распространения информации о 72-й бригаде, которая удерживала Угледар, была сорвана плановая ротация и потеряны оборонительные позиции. Кроме того, Тарута отметил, что подобная публичная деятельность, которая приводит к потерям среди военных, ослабление обороны и деморализации армии, выходит за пределы "свободы слова" и становится вопросом ответственности.

Публикация Сергея Таруты в Facebook Фото: Скриншот

"Это уже не о "свободе слова". Это — об ответственности. Вместе с коллегой Федором Вениславским мы направляли соответствующее обращение. И важно: Генпрокуратуру обязали открыть производство через суд. Игнорировать такие вещи больше невозможно. Должны быть четкие правовые последствия",- написал он.

Более того, в комментарии изданию "Интерфакс-Украина" в Офисе Генерального прокурора сообщили, что по решению суда в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о возможных уголовных правонарушениях народного депутата Украины Марьяны Безуглой.

В ведомстве уточнили, что эти действия выполнены на основании постановлений Печерского районного суда Киева по соответствующим обращениям заявителей. Досудебное расследование проводит Государственное бюро расследований под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генпрокурора.

В ОГП отметили, что сейчас следствие продолжается, поэтому детали дела могут разглашаться только в пределах, которые не повредят ходу расследования. По имеющейся информации, речь идет именно о Марьяне Безуглой.

Сейчас Марьяна Безуглая не давала никаких комментариев относительно открытых производств в своих социальных сетях. Единственным ее сообщением стала публикация в Telegram 19 марта, когда появилась информация о введении уголовного производства против нее. В ней нардеп оставила неоднозначный комментарий: "Меня не испугать".

Публикация Марьяны Безуглой в Telegram Фото: Скриншот

Ранее Фокус писал, что на сайте Верховной Рады зарегистрирована петиция с требованием создать временную следственную комиссию для проверки возможного вреда национальной безопасности народным депутатом Марьяной Безуглой, автор утверждает, что ее публичная деятельность в соцсетях могла способствовать врагу, дискредитировать ВСУ и подрывать обороноспособность государства. Автором петиции является ветеран ВСУ Евгений Олексенко, который призывает установить круг вероятных соучастников, источники финансирования и проверить возможное сотрудничество депутата со страной-агрессором.

Более того, 16 декабря Марьяна Безуглая заблокировала трибуну Верховной Рады с требованием уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и подралась с Сергеем Тарутой. Из-за этого инцидента, по ее словам, депутаты хотят подать постановление об отстранении ее от заседаний Рады.