Мар'яну Безуглу підозрюють у держзраді: проти неї відкрили кримінальне провадження, — нардеп

Генпрокуратура відкрила кримінальні провадження проти нардепки Мар’яни Безуглої, зокрема за держзраду, через можливий шкоду обороноздатності України в умовах воєнного стану. Публічні заяви парламентарки, які могли вплинути на розташування військ та мораль армії, стали підставою для розслідування.

На своїй сторінці у Facebook нардеп від "Батьківщини" Сергій Тарута повідомив, що слідство зосереджене на перевірці того, чи могли публічні заяви Безуглої завдати шкоди українським військовим. За його словами, після поширення інформації про 72-гу бригаду, яка утримувала Вугледар, було зірвано планову ротацію та втрачені оборонні позиції. Крім того, Тарута наголосив, що подібна публічна діяльність, яка призводить до втрат серед військових, ослаблення оборони та деморалізації армії, виходить за межі "свободи слова" і стає питанням відповідальності.

Публікація Сергія Тарути у Facebook Фото: Скриншот

"Це вже не про "свободу слова". Це — про відповідальність. Разом із колегою Федором Веніславським ми направляли відповідне звернення. І важливо: Генпрокуратуру зобов’язали відкрити провадження через суд.Ігнорувати такі речі більше неможливо. Мають бути чіткі правові наслідки",- написав він.

Ба більше, у коментарі виданню "Інтерфакс-Україна" в Офісі Генерального прокурора повідомили, що за рішенням суду до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про можливі кримінальні правопорушення народної депутатки України Мар’яни Безуглої.

У відомстві уточнили, що ці дії виконані на підставі ухвал Печерського районного суду Києва за відповідними зверненнями заявників. Досудове розслідування проводить Державне бюро розслідувань під процесуальним керівництвом прокурорів Офісу Генпрокурора.

В ОГП наголосили, що наразі слідство триває, тому деталі справи можуть розголошуватися лише в межах, які не зашкодять ходу розслідування. За наявною інформацією, йдеться саме про Мар’яну Безуглу.

Наразі Мар’яна Безугла не давала жодних коментарів щодо відкритих проваджень у своїх соціальних мережах. Єдиним її повідомленням стала публікація в Telegram 19 березня, коли з’явилася інформація про запровадження кримінального провадження проти неї. У ній нардепка залишила неоднозначний коментар: "Мене не злякати".

Публікація Мар'яни Безуглої в Telegram Фото: Скриншот

Раніше Фокус писав, що на сайті Верховної Ради зареєстрована петиція з вимогою створити тимчасову слідчу комісію для перевірки можливої шкоди національній безпеці народною депутаткою Мар’яною Безуглою, автор стверджує, що її публічна діяльність у соцмережах могла сприяти ворогу, дискредитувати ЗСУ та підривати обороноздатність держави. Автором петиції є ветеран ЗСУ Євген Олексенко, який закликає встановити коло ймовірних співучасників, джерела фінансування та перевірити можливу співпрацю депутатки з країною-агресором.

Ба більше, 16 грудня Мар'яна Безугла заблокувала трибуну Верховної Ради з вимогою звільнити головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського і побилася із Сергієм Тарутою. Через цей інцидент, за її словами, депутати хочуть подати постанову про відсторонення її від засідань Ради.